¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿!¡×¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼2àT-1000áÇÐÍ¥¤¬·ãÊÑ!? Åê¹Æ¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¾×·â¤â¡Ä¡ÖT2¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÀÎ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í?¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î?¡×
¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î½ÉÅ¨¡¢T-1000¤Î¸½ºß¤Î»Ñ?
¡¡¡Ö¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼2¡×¤ÇT-1000¤ò±é¤¸¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯(66)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ãÊÑ¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¤Î´é¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥È¤ÏT-1000¤ÎÅù¿ÈÂç¿Í·Á¤ÈÊÂ¤Ó¡¢T-1000¤Î¼Ì¿¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤«¤¬¿ô½½Ç¯¡¢Ç¯Îð¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£°¤¤SF¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î¤è¤¦¤ËÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë!¤·¤«¤â¡¢º£Æü¤Ï»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£²ÃÎð¤µ¤»¤¿²Ã¹©¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖT2¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÀÎ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í?¡×¡Ö¤¨?ÃÂÀ¸Æü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î?¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿!¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËµÞ·ã¤ËÇ¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¤È...¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£