【ファイティングコマンダー OCTA Pro】今春 発売予定価格:14,980円

ホリは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/PC用ゲームパッド「ファイティングコマンダー OCTA Pro」を今春発売する。価格は14,980円。

本製品は換装可能な方向キーと背面ボタンを搭載した「ファイティングコマンダー OCTA」のプロモデル。天面に6ボタンを配置し、方向キーは3つの形状から選択可能。加えて専用アプリで機能を割り当てられる背面ボタンを2つ備える。

有線と無線の両方に対応し、ケーブルロック機能も搭載。有線接続時のケーブルの抜けを防止する。USB Type-Cで接続し、サイズは165(幅)×110(奥行き)×59(高さ)mmとなっている。重量は約184g。

背面ボタン

天面に6ボタンを配置

方向キーを変更可能

ケーブルロック機能を搭載

(C) HORI CO., LTD.

※写真と本品は多少異なる場合があります。

※本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※記載されている機能以外は搭載しておりません。

※内容欄に記載されているもの以外は含まれておりません。