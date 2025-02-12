Ãæ¹ñ¾å³¤»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤Î±Ç²èÀ½ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê¥ï¡¼¥Ê¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¤Î¡ÖÈù¿®¡Ê¥¦¥£¡¼¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ë¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡¢¶¦Æ±¡Ë

¡¡¡Ú¾å³¤¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¥ï¡¼¥Ê¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ï12Æü¡¢Ãæ¹ñ¾å³¤»Ô¤Ë¿Íµ¤±Ç²è¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤Î±Ç²èÀ½ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ò2027Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´°À®¤¹¤ì¤ÐÃæ¹ñ½é¤Ç¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢Åìµþ¤ËÂ³¤­À¤³¦¤Ç3¥«½êÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢¡¼¾å³¤¡½¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤ÎÃÂÀ¸¡×¡£¹­¤µÌó5Ëü3ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î²°Æâ³°¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢µ¬ÌÏ¤Ï¥í¥ó¥É¥ó»ÜÀß¤ÎÌó4ÇÜ¡£±Ç²è¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ÎÂÎ¸³¤ä°áÁõ¡¢¾®Æ»¶ñ¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

¡¡¥ï¡¼¥Ê¡¼¤ÈÃæ¹ñ¥Û¥Æ¥ëÂç¼ê¤Î¶Ó¹¾¹ñºÝ½¸ÃÄ¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¾å³¤»ÔÆâ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤òÁ´ÌÌ²þÁõ¤¹¤ë¡£

¥í¥ó¥É¥ó¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢¡¼¡¦¥í¥ó¥É¥óÄó¶¡¡á¶¦Æ±¡Ë