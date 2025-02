東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)から2026年3月19日(木)までの期間限定でスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を開催!

「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」は、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して行われるイベント。

“ダッフィー&フレンズだからこそ見つけられる幸せ”をテーマにグッズやメニュー、キャラクターグリーティングなどさまざまなコンテンツでダッフィー&フレンズの20周年をお祝いします☆

そんなイベントでは『ダッフィー&フレンズのカラフルハピネスジャーニー』が公演されます。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”コスチューム『ダッフィー&フレンズのカラフルハピネスジャーニー』

公演期間:2025年4月8日(火)〜2026年3月19日(木)

公演場所:東京ディズニーシーの水域

公演時間:約20分(1日2-3回公演)

2025年に、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して、東京ディズニーシーではスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を年間を通じて開催!

ダッフィー&フレンズだからこそ見つけられる幸せをテーマに、ダッフィー&フレンズをテーマにしたカラフルなデコレーションが登場するほか、グッズやメニュー、キャラクターグリーティングなどさまざまなコンテンツでダッフィー&フレンズの20周年をお祝いします。

東京ディズニーシーの水域では、『ダッフィー&フレンズのカラフルハピネスジャーニー』を公演。

20周年をお祝いする衣装に身を包んだ「ダッフィー&フレンズ」

自分たちで飾り付けをした船に乗って、冒険に出発します!

ディズニーシー・トランジットスチーマーラインで繰り広げられる冒険の旅が今から楽しみですね☆

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”『ダッフィー&フレンズのカラフルハピネスジャーニー』の紹介でした☆

