東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)から2026年3月19日(木)までの期間限定でスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を開催!

「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」は、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して行われるイベント。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”ポージープラッシー

2025年に、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して、東京ディズニーシーではスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を年間を通じて開催!

ダッフィー&フレンズだからこそ見つけられる幸せをテーマに、ダッフィー&フレンズをテーマにしたカラフルなデコレーションが登場するほか、グッズやメニュー、キャラクターグリーティングなどさまざまなコンテンツでダッフィー&フレンズの20周年をお祝いします。

ポージープラッシー ダッフィー

「ダッフィー」のポージープラッシー。

かわいい帽子と紫色のスカーフがポイントです。

ポージープラッシー シェリーメイ

「シェリーメイ」のポージープラッシー。

ピンクのワンピースには透け感のあるオーガンジー素材も使われています。

ポージープラッシー ジェラトーニ

「ジェラトーニ」のポージープラッシー。

グリーンのパンツ姿がかっこいい!

ポージープラッシー ステラ・ルー

「ステラ・ルー」のポージープラッシー。

フリルをいっぱい使ったドレス姿です。

ポージープラッシー クッキー・アン

「クッキー・アン」のポージープラッシー。

エプロンのデザインを取り入れたコスチュームです。

ポージープラッシー オル・メル

「オル・メル」のポージープラッシー。

サスペンダーつきのおしゃれなズボンです☆

ポージープラッシー リーナ・ベル

「リーナ・ベル」のポージープラッシー。

スリットの入ったキュロットスカートです。

虹色をイメージした’、キラキラかわいい祝祭感のあるコスチュームを着たポージープラッシー。

かわいいポーズをとって、ぜひ20周年で盛り上がるパークで記念撮影を楽しんでくださいね!

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”ポージープラッシーの紹介でした☆

