“ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス”デザイン！ディズニーリゾートライン フリーきっぷ

JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回は、「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」デザインの「フリーきっぷ」を紹介していきます☆

ディズニーリゾートライン「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」フリーきっぷ

販売期間:2025年4月8日(火)〜2026年3月19日(木)※売り切れ次第終了

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)から2026年3月19日(木)までスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を開催!

そんな「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」デザインのフリーきっぷが2種類登場☆

シャボン玉と一緒に描かれたハピネスあふれるデザインと、

大空高く浮かび上がっていくシャボン玉を見上げる「ダッフィー」たちのデザイン。

淡いカラーがとってもおしゃれ☆

ダッフィー&フレンズだからこそ見つけられる幸せをテーマにしたデザイン。

ディズニーリゾートライン「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」フリーきっぷの紹介でした。

1年間を通して開催!東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”まとめ 1年間を通して開催!東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”まとめ 続きを見る

