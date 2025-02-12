¤«¤ÉÈÖ¶×ºù¡¢°ÛÎã¤Î½Ð·Î¸Å¡¡2ÆüÂ³¤±¤Æ»þÄÅÉ÷Éô²°¤Ø
¡¡ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê¡Ê3·î9Æü½éÆü¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤ò½é¤Î¤«¤ÉÈÖ¤ÇÎ×¤àÂç´Ø¶×ºù¤¬12Æü¡¢ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤Î»þÄÅÉ÷Éô²°¤ò2ÆüÂ³¤±¤ÆË¬¤ì¡¢Æ±¤¸¤¯½Ð·Î¸Å¤Î´ØÏÆÂç±ÉæÆ¤äËëÆâ¶ÓÌÚ¤é¤È22ÈÖ¼è¤Ã¤Æ19¾¡3ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¶×ºù¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈÖÉÕÈ¯É½Á°¤Î½Ð·Î¸Å¤Ï°ÛÎã¤Ç¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¾ì½êÁ°¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÊø¤µ¤º¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÁÀ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ë¤È¤ê¤ËÄ©¤ó¤À½é¾ì½ê¤Ï5¾¡10ÇÔ¤È»×¤ï¤ÌÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤â¡¢¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£Íè¾ì½ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤ò¶¯Ä´¡£·Î¸Å½ªÈ×¤Ë¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î°ÒÎÏ¤¬Áý¤·¡¢ÈÖ¿ô¤ÏÁ°Æü¤Î15ÈÖ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤ë¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£