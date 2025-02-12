【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(12日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
41542.57 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41042.22 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40708.35 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40614.29 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40408.36 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40193.87 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39774.49 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39686.01 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39679.39 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39238.40 均衡表雲上限(日足)
39226.96 均衡表転換線(週足)
39172.24 均衡表基準線(日足)
39164.91 25日移動平均線
39140.63 13週移動平均線
39055.21 均衡表雲下限(日足)
39041.82 均衡表転換線(日足)
39000.28 75日移動平均線
38963.70 ★日経平均株価12日終値
38874.71 6日移動平均線
38757.73 26週移動平均線
38650.42 ボリンジャー:-1σ(25日)
38630.25 200日移動平均線
38506.76 ボリンジャー:-1σ(13週)
38135.94 ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92 新値三本足陰転値
37872.89 ボリンジャー:-2σ(13週)
37829.44 ボリンジャー:-1σ(26週)
37823.05 均衡表基準線(週足)
37621.46 ボリンジャー:-3σ(25日)
37239.03 ボリンジャー:-3σ(13週)
36901.16 ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45 均衡表雲上限(週足)
36457.22 均衡表雲下限(週足)
35972.88 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 35.06(前日32.83)
ST.Slow(9日) 32.47(前日29.64)
ST.Fast(13週) 50.30(前日48.21)
ST.Slow(13週) 57.45(前日56.76)
［2025年2月12日］
株探ニュース