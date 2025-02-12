

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





41542.57 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41042.22 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40708.35 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40614.29 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40408.36 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40193.87 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39774.49 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39686.01 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39679.39 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39238.40 均衡表雲上限(日足)

39226.96 均衡表転換線(週足)

39172.24 均衡表基準線(日足)

39164.91 25日移動平均線

39140.63 13週移動平均線

39055.21 均衡表雲下限(日足)

39041.82 均衡表転換線(日足)

39000.28 75日移動平均線



38963.70 ★日経平均株価12日終値



38874.71 6日移動平均線

38757.73 26週移動平均線

38650.42 ボリンジャー:-1σ(25日)

38630.25 200日移動平均線

38506.76 ボリンジャー:-1σ(13週)

38135.94 ボリンジャー:-2σ(25日)

37913.92 新値三本足陰転値

37872.89 ボリンジャー:-2σ(13週)

37829.44 ボリンジャー:-1σ(26週)

37823.05 均衡表基準線(週足)

37621.46 ボリンジャー:-3σ(25日)

37239.03 ボリンジャー:-3σ(13週)

36901.16 ボリンジャー:-2σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(週足)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

35972.88 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 35.06(前日32.83)

ST.Slow(9日) 32.47(前日29.64)



ST.Fast(13週) 50.30(前日48.21)

ST.Slow(13週) 57.45(前日56.76)



［2025年2月12日］



株探ニュース

