　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


41542.57　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41042.22　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40708.35　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40614.29　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40408.36　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40193.87　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39774.49　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39686.01　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39679.39　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39238.40　　均衡表雲上限(日足)
39226.96　　均衡表転換線(週足)
39172.24　　均衡表基準線(日足)
39164.91　　25日移動平均線
39140.63　　13週移動平均線
39055.21　　均衡表雲下限(日足)
39041.82　　均衡表転換線(日足)
39000.28　　75日移動平均線

38963.70　　★日経平均株価12日終値

38874.71　　6日移動平均線
38757.73　　26週移動平均線
38650.42　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38630.25　　200日移動平均線
38506.76　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38135.94　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92 　　新値三本足陰転値
37872.89　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37829.44　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37823.05　　均衡表基準線(週足)
37621.46　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37239.03　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36901.16　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(週足)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
35972.88　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　35.06(前日32.83)
ST.Slow(9日)　　32.47(前日29.64)

ST.Fast(13週)　 50.30(前日48.21)
ST.Slow(13週)　 57.45(前日56.76)

［2025年2月12日］

株探ニュース