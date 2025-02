東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)から2026年3月19日(木)までの期間限定でスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を開催!

「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」は、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して行われるイベント。

“ダッフィー&フレンズだからこそ見つけられる幸せ”をテーマにグッズやメニュー、キャラクターグリーティングなどさまざまなコンテンツでダッフィー&フレンズの20周年をお祝いします☆

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”まとめ

開催期間:2025年4月8日(火)〜2026年3月19日(木)

2025年に、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して、東京ディズニーシーではスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を年間を通じて開催!

ダッフィー&フレンズだからこそ見つけられる幸せをテーマに、ダッフィー&フレンズをテーマにしたカラフルなデコレーションが登場するほか、グッズやメニュー、キャラクターグリーティングなどさまざまなコンテンツでダッフィー&フレンズの20周年をお祝いします。

“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”ストーリー

雨上がりの空に大きな虹がかかったある日のこと。

ダッフィーたちはみんなで一緒に見たくて集まりますが、集まったときにはすでに消えそうに…。

がっかりしたみんなの様子に気がついたリーナ・ベルはシャボン玉の中に虹をつくります。

「そうか!ぼくたちだけの虹をつくればいいんだね」

みんなの笑顔が虹のように輝きました。

エンターテイメントプログラム「ダッフィー&フレンズのカラフルハピネスジャーニー」

公演場所:東京ディズニーシーの水域

公演時間:約20分(1日 2〜3回公演)

「ダッフィー&フレンズのカラフルハピネスジャーニー」では、20周年をお祝いする衣装に身を包んだダッフィー&フレンズが、自分たちで飾り付けた船に乗って冒険に出発します。

ディズニーシー・トランジットスチーマーラインに乗って繰り広げられる冒険の様子を、さまざまな場所でお楽しみください。

※「ダッフィー&フレンズのカラフルハピネスジャーニー」は 2025年7月1日〜9月15日2期間中、公演を休止します。

※エンターテイメントプログラムは天候・そのほかの理由により、中止になる可能性があります。

デコレーション

東京ディズニーシーのミラコスタ通りの入口には「20」の数字とともにダッフィー&フレンズ7人を描いたバナーが登場し、パークを訪れたゲストの皆さまをお迎えするほか、

メディテレーニアンハーバーのパペリーノ通りにも華やかなアートが描かれます。

ダッフィーたちにゆかりのあるケープコッドはカラフルな虹やシャボン玉で彩られ、

ダッフィーたちをモチーフにしたデコレーションで20周年をお祝いします。

そのほか「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」の店内外にも

ダッフィーたちの世界観に浸れるデコレーションが施されるなど、東京ディズニーシー全体で特別な1年を盛り上げます。

スペシャルグッズ

ぬいぐるみ5,300円 クッション10,000円

日常の小さな幸せに気づくことができるダッフィーたちのやさしさを虹とシャボン玉で表現した、20周年記念のスペシャルグッズを販売します。

ぬいぐるみチャーム各2,500円 ワッペン(全20種類)各500円

ダッフィー&フレンズ7人のぬいぐるみチャームは「20」と書かれたシャボン玉モチーフのケースを持っているデザインで、そのシャボン玉の中に、20周年オリジナルデザインのワッペンを入れることができます。

ぬいぐるみコスチューム各5,800円 ※ぬいぐるみ本体は別売りです。

また、虹色をイメージした7人それぞれの華やかなぬいぐるみコスチュームも登場します。

※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、イベント期間終了後も販売を継続する場合があります。

スペシャルメニュー

クレームブリュレ風チュロス(ミルクティー)600円

「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を記念して、「トロピック・アルズ」では、ダッフィー&フレンズ7人それぞれを描いた20周年限定の包材に入ったクレームブリュレ風チュロス(ミルクティー)を発売します。

ダッフィーのスペシャルセット(ビーフ)2,380円 ※こちらの組み合わせは7月2日(水)までの販売

また、20周年の特別なデコレーションに彩られ、ダッフィー&フレンズのストーリーに浸りながら食事をお楽しめる「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」では、イベント期間中に季節ごとのスープが味わえる、ダッフィーのスペシャルセットを販売します。

ポップコーン、バケット付き2,600円

そのほか、ポップコーンバケットをはじめとした20周年をお祝いしたデザインのフードスーベニアが登場するなど、スペシャルメニューでもダッフィー&フレンズ20周年を楽しむことができます。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、イベント期間終了後も販売を継続する場合があります。

東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ

公式宿泊プラン「バケーションパッケージ」では、スペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」をお祝いするのにぴったりな、新たなオリジナルグッズが登場。

また、20周年をより一層楽しんでいただけるよう、ダッフィーたちとのキャラクターグリーティングやスペシャルグッズ付きの特別なプランの発売を予定しています。

対象プランについては、決まり次第、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトにてお知らせします。

ディズニーホテル

シルクロードガーデン「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」ディナーコース

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは、スペシャルメニューやスペシャルドリンクを用意し、特別な1年をお祝いします。

ベッラヴィスタ・ラウンジ「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」グルメディナーコース

4月8日(火)から7月2日(水)の期間は、3つのレストランでスペシャルメニューを提供します。

オチェーアノ「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」ブッフェ

ダッフィー&フレンズとシャボン玉をイメージしたモチーフや、虹を思わせる豊かな色彩で20周年を表現したメニューは、ゲストのお祝いの気持ちをさらに盛り上げます。

テーマは“ダッフィー&フレンズだからこそ見つけられる幸せ”!

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”の紹介でした☆

