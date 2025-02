◆長妻怜央&鈴木曉、ラブシーンは「恥ずかしさ無く」

【モデルプレス=2025/02/12】7ORDERの長妻怜央とWATWINGの鈴木曉が、11日放送の「EXITV」(フジテレビ/毎週火曜よる1時25分〜)に出演。共演したドラマ「Love in The Air-恋の予感-」(FODにて配信中)について語った。タイの同名BLドラマの日本版リメイクである「Love in The Air-恋の予感-」。鈴木は会社員でレーサーの河合風磨、長妻は大学生・空野快を演じる。鈴木によれば「自分は結構攻めの方なのでキュンとさせる方が多かった」といい、一方の長妻は「ちょっと心に闇を抱えてるような、でもそれを見せないように頑張ってる」弱気な役だと説明した。

◆長妻怜央&鈴木曉、BLドラマ「Love in The Air-恋の予感-」の胸キュン場面は?

同作ではラブシーンも演じている2人。2泊3日の共同生活もしたといい、ラブシーンについて「なんにも恥ずかしさ無く。逆にかましてやろうの方(だった)」と話した鈴木。長妻も「全然めっちゃ攻めてきましたからね!」「とんでもなかった」と鈴木とのラブシーンを笑いながら振り返り「女性と絡むシーンもあったんですけど、男同士の方が思いっきりできるっていうか」と自身も気負うこと無くラブシーンに臨むことができたと回顧した。「友達だし普通に仲いいからその延長線上で」と気楽な気持ちでできたそうで「あさっぴ(鈴木)の性格もあります」と鈴木が演じやすい雰囲気作りをしてくれたと感謝を語った。また、長妻は「キュンとする場面」を尋ねられると、快が「親のこととか学園祭とかあって、ちょっと大変で体調崩しちゃう」という風磨が車で迎えにきてくれる場面をチョイス。快が別れ際に風磨にお礼を言うと「『ご褒美がほしい』みたいに言われる」と胸キュンシーンを説明した。快はこの意外な言葉に「構えてしまう」ものの、実は快の心の傷に気づいている風磨は「可愛い笑顔で充分だ」と優しい一言を続けるそうで、この胸キュンシーンにMCのEXITの2人も「ふぅ〜!」と興奮。しかし兼近大樹の「本当はスケベ心もあるんだけど…」という一言には、鈴木も「スケベ心ちょっとは…」と頷いていた。(modelpress編集部)情報:フジテレビ【Not Sponsored 記事】