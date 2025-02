中国の大手自動車メーカー・比亜迪汽車(BYD Auto)が自動運転システム「天神之眼(God's Eye:神の目)」を今後、安価なモデルも含めた全車種に搭載する方針を明らかにしました。天神之眼,开启全民智驾时代https://www.byd.com/cn/live-list/liveDetail104Chinese EV leader BYD to offer ‘God’s Eye’ self-driving system on all models

https://www.ft.com/content/ef36aff7-6be4-4cb5-9928-33beabf6c443BYD to Offer Tesla-Like Self-Driving Tech in All Models For Freehttps://www.asiafinancial.com/byd-to-offer-tesla-like-self-driving-tech-in-all-models-for-freeChinese EV maker BYD promises to make all of its models self-driving capablehttps://www.engadget.com/transportation/evs/chinese-ev-maker-byd-promises-to-make-all-of-its-models-self-driving-capable-164641323.html「神の目」はBYDが1から生み出した自動運転システムで、カメラとレーダーセンサーを使用して、駐車や自動ブレーキ、アダプティブクルーズコントロールなどのタスクを実行するもの。かつてBYDの広報・李雲飛氏は、2023年4月に開催された上海モーターショーで取材を受けた際、自動運転技術についてかなり否定的な見解を示していました。当時、BYDは自動運転システムをまだ一部の車種にしか搭載していませんでした。中国の大手EVメーカー・BYDは「自動運転技術は基本的に不可能」と考えている - GIGAZINEBYDの創業者でCEOの王伝福氏は、今後、最も安価なモデルまで含めた、すべてのBYD車両を自動運転化する方針であることを明らかにして、「すべての顧客がスマート運転を利用できる、新たな時代の始まり」と表現。「自動運転車は、もはや手の届かないぜいたく品ではなく、必要不可欠なツールになる」と語りました。中国乗用車協会のデータによると、2024年のBYDのシェアは、中国国内の乗用車市場で15%、EV市場で34%だとのこと。なお、ニュースサイトのEngadgetは、BYDが吉利汽車(Geely)や長城汽車(Great Wall Motor)、零跑汽車(Leapmotor)といった地元EVメーカーとともに、DeepSeekのAIを自動運転システムに統合しようとしていると報じています。ただし、この試みがいつごろ行われるものなのかは不明だとのこと。EV大手のテスラも中国でソフトウェアを軌道に乗せるのに苦労しているとのことで、BYDがテスラを打ち負かせるかも注目だとEndgadgetは述べています。