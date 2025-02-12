ÃæÌî¶èÌò½êµìÄ£¼Ë¤Ë¿¯Æþ¤·Æ¼Àþ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤ÉÅð¤ó¤À¤«¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË2¿ÍÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦ÃæÌî¶è¤Î¶èÌò½ê¤ÎµìÄ£¼Ë¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Æ¼Àþ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË2¿Í¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î¥°¥¨¥ó¡¦¥¯¥£¡¦¥Ó¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤È¥ì¡¼¡¦¥Õ¡¼¡¦¥Ó¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤ÏµîÇ¯11·î¡¢Åìµþ¡¦ÃæÌî¶è¤Ç¶èÌò½êµìÄ£¼Ë¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Æ¼Àþ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É37ÅÀ¡¢»þ²Á¤ª¤è¤½42Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤ÏÆþ¤ê¸ý¤Î¸°¤òÀÚÃÇ¤·¤Æ¡¢ÃÏ²¼2³¬¤Ë¤¢¤ëµ¡³£¼¼¤Ê¤É¤Ë¿¯Æþ¡£²òÂÎ¶È¼Ô¤¬ÀÚ¤Ã¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿Æ¼Àþ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¥°¥¨¥óÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÅ¥ËÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥°¥¨¥óÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡¢µîÇ¯12·î¤ËÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®¤Îµ¤¾ÝÄ£µìÄ£¼Ë¤«¤éÆ¼Àþ¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÅð¤â¤¦¤È¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÂ¾¤Ë¤â¿ô·ï¤ÎÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¤âÅÔÆâ¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¾¤Ë¤âÀàÅð¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£