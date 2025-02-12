明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

００：００　米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が米議会下院の金融サービス委員会で証言
０４：００　米・月次財政収支
０８：５０　日・国内企業物価指数
０９：０１　英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
１６：００　独・消費者物価指数（改定値）
１６：００　英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１６：００　英・鉱工業生産
１６：００　英・製造業生産指数
１６：００　英・商品貿易収支
１６：００　英・貿易収支
１９：００　ユーロ・鉱工業生産
２２：３０　米・卸売物価指数
２２：３０　米・新規失業保険申請件数
２２：３０　米・失業保険継続受給者数
※米・３０年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，長谷工<1808>，住友林<1911>，大和ハウス<1925>，コカＢＪＨ<2579>，サントリＢＦ<2587>，ＪＴ<2914>，すかいらーく<3197>，オープンＨ<3288>，ネクソン<3659>，レゾナック<4004>，菱ガス化<4182>，テルモ<4543>，ライオン<4912>，住友ゴム<5110>，三浦工<6005>，クボタ<6326>，ホシザキ<6465>，ソニーＧ<6758>，日産自<7201>，ホンダ<7267>，パンパシＨＤ<7532>，リコー<7752>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，ユニチャーム<8113>，丸井Ｇ<8252>，東急<9005>，小田急<9007>，西武ＨＤ<9024>，富士ソフト<9749>ほか
※海外企業決算発表：アプライドマテリアルズほか

出所：MINKABU PRESS