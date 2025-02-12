明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が米議会下院の金融サービス委員会で証言

０４：００ 米・月次財政収支

０８：５０ 日・国内企業物価指数

０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１６：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１６：００ 英・鉱工業生産

１６：００ 英・製造業生産指数

１６：００ 英・商品貿易収支

１６：００ 英・貿易収支

１９：００ ユーロ・鉱工業生産

２２：３０ 米・卸売物価指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※米・３０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，長谷工<1808>，住友林<1911>，大和ハウス<1925>，コカＢＪＨ<2579>，サントリＢＦ<2587>，ＪＴ<2914>，すかいらーく<3197>，オープンＨ<3288>，ネクソン<3659>，レゾナック<4004>，菱ガス化<4182>，テルモ<4543>，ライオン<4912>，住友ゴム<5110>，三浦工<6005>，クボタ<6326>，ホシザキ<6465>，ソニーＧ<6758>，日産自<7201>，ホンダ<7267>，パンパシＨＤ<7532>，リコー<7752>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，ユニチャーム<8113>，丸井Ｇ<8252>，東急<9005>，小田急<9007>，西武ＨＤ<9024>，富士ソフト<9749>ほか

※海外企業決算発表：アプライドマテリアルズほか



出所：MINKABU PRESS