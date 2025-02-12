明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
００：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が米議会下院の金融サービス委員会で証言
０４：００ 米・月次財政収支
０８：５０ 日・国内企業物価指数
０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１６：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１６：００ 英・鉱工業生産
１６：００ 英・製造業生産指数
１６：００ 英・商品貿易収支
１６：００ 英・貿易収支
１９：００ ユーロ・鉱工業生産
２２：３０ 米・卸売物価指数
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
※米・３０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，長谷工<1808>，住友林<1911>，大和ハウス<1925>，コカＢＪＨ<2579>，サントリＢＦ<2587>，ＪＴ<2914>，すかいらーく<3197>，オープンＨ<3288>，ネクソン<3659>，レゾナック<4004>，菱ガス化<4182>，テルモ<4543>，ライオン<4912>，住友ゴム<5110>，三浦工<6005>，クボタ<6326>，ホシザキ<6465>，ソニーＧ<6758>，日産自<7201>，ホンダ<7267>，パンパシＨＤ<7532>，リコー<7752>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，ユニチャーム<8113>，丸井Ｇ<8252>，東急<9005>，小田急<9007>，西武ＨＤ<9024>，富士ソフト<9749>ほか
※海外企業決算発表：アプライドマテリアルズほか
出所：MINKABU PRESS
００：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が米議会下院の金融サービス委員会で証言
０４：００ 米・月次財政収支
０８：５０ 日・国内企業物価指数
０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１６：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１６：００ 英・鉱工業生産
１６：００ 英・製造業生産指数
１６：００ 英・商品貿易収支
１６：００ 英・貿易収支
１９：００ ユーロ・鉱工業生産
２２：３０ 米・卸売物価指数
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
※米・３０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，長谷工<1808>，住友林<1911>，大和ハウス<1925>，コカＢＪＨ<2579>，サントリＢＦ<2587>，ＪＴ<2914>，すかいらーく<3197>，オープンＨ<3288>，ネクソン<3659>，レゾナック<4004>，菱ガス化<4182>，テルモ<4543>，ライオン<4912>，住友ゴム<5110>，三浦工<6005>，クボタ<6326>，ホシザキ<6465>，ソニーＧ<6758>，日産自<7201>，ホンダ<7267>，パンパシＨＤ<7532>，リコー<7752>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，ユニチャーム<8113>，丸井Ｇ<8252>，東急<9005>，小田急<9007>，西武ＨＤ<9024>，富士ソフト<9749>ほか
※海外企業決算発表：アプライドマテリアルズほか
出所：MINKABU PRESS