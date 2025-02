完全国内産！シナジーブリーディング「バナメイエビ」

シナジーブリーディングは、2025年1月23日より指宿市の自社種苗生産施設で生産したバナメイエビ(白あしエビ)稚海老の国内向け販売中です。

シナジーブリーディング「バナメイエビ」

東京、福岡、宮古島へ向け初回ロットの発送を行いました。

シナジーブリーディングでは、稚海老のみならず、親エビを自社生産しており、日本国内で生まれた稚海老から親エビを作り、その親エビから稚海老を採取すると言う、完全国内産バナメイエビの生産サイクルを実現。

この取り組みは、日本の甲殻類疾病学の権威である東京海洋大学 廣野 育生教授からの強い要望に応えるべく、3年の月日をかけて成し遂げられました。

この成功に先立つ2021年9月には、淡水エビのオニテナガエビの種苗生産にも成功しています。

今では安定的に稚海老の生産を行い、食用エビの養殖と活エビの生産販売を行っています。

2025年中は受注生産を行い、多くのお客様の要望に応えて行くと共に、エビに留まらない多品種向けの養殖システムの普及活動にも力を入れています。

