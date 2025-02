宝石を身に纏うような高揚感のあるフェイスマスク！CHAINON『CHAINON THE MASK JEWEL』

「CHAINON(シェノン)」は、新製品『CHAINON THE MASK JEWEL』を2025年2月7日(金)より、通信販売(NEXUS ONLINE、CHAINON公式ショップ楽天市場店)およびNEXUS CLINICにて販売中です。

CHAINON『CHAINON THE MASK JEWEL』

発売日:2025年2月7日(金)

価格 :8,800円(5枚入り)

2,200円(1枚入り)

■商品特長

『CHAINON THE MASK JEWEL』は、肌に優しい素材と形状を追求し、長時間着用してもストレスを感じにくい設計を採用。

さらに、美容成分を贅沢に配合することで、マスクをしている間も肌を積極的にケアし、肌本来の美しさを引き出します。

【5つのこだわり】

(1)シートへのこだわり

密着力抜群の完全オリジナル設計で、小鼻や目周りに密着感

(2)贅沢な成分

フラーレン、成長因子など、ヒト幹細胞(エクソソーム)で補う×育てる贅沢な美成分配合

(3)癒しの香り

ストレスやお悩みの解消にも上品で爽やかなネロリの香り

(4)敏感肌でも使える8つのフリー

敏感肌・施術後・妊娠中にも8つのフリー処方でお肌にやさしい

(5)個包装と選べるプライス

ギフトなどニーズに合わせて個包装と選べるプライス

<販売場所>

NEXUS ONLINE : https://nexusonline.jp/

