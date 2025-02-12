宝石を身に纏うような高揚感のあるフェイスマスク！CHAINON『CHAINON THE MASK JEWEL』
「CHAINON(シェノン)」は、新製品『CHAINON THE MASK JEWEL』を2025年2月7日(金)より、通信販売(NEXUS ONLINE、CHAINON公式ショップ楽天市場店)およびNEXUS CLINICにて販売中です。
CHAINON『CHAINON THE MASK JEWEL』
発売日：2025年2月7日(金)
価格 ：8,800円(5枚入り)
2,200円(1枚入り)
「CHAINON(シェノン)」は、新製品『CHAINON THE MASK JEWEL』を2025年2月7日(金)より、通信販売(NEXUS ONLINE、CHAINON公式ショップ楽天市場店)およびNEXUS CLINICにて販売中。
■商品特長
『CHAINON THE MASK JEWEL』は、肌に優しい素材と形状を追求し、長時間着用してもストレスを感じにくい設計を採用。
さらに、美容成分を贅沢に配合することで、マスクをしている間も肌を積極的にケアし、肌本来の美しさを引き出します。
【5つのこだわり】
(1)シートへのこだわり
密着力抜群の完全オリジナル設計で、小鼻や目周りに密着感
(2)贅沢な成分
フラーレン、成長因子など、ヒト幹細胞(エクソソーム)で補う×育てる贅沢な美成分配合
(3)癒しの香り
ストレスやお悩みの解消にも上品で爽やかなネロリの香り
(4)敏感肌でも使える8つのフリー
敏感肌・施術後・妊娠中にも8つのフリー処方でお肌にやさしい
(5)個包装と選べるプライス
ギフトなどニーズに合わせて個包装と選べるプライス
＜販売場所＞
NEXUS ONLINE ： https://nexusonline.jp/
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