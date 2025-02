光と影の音楽隊が織りなす生命のファンタジー！多摩センタープロジェクションマッピング

東京都多摩市は、多摩センターで初めて行う本格的な「多摩センタープロジェクションマッピング」を、2025年2月6日(木)から2025年2月16日(日)までパルテノン大通りにて開催しています。

多摩センタープロジェクションマッピング

開催期間:2025年2月6日(木)から2025年2月16日(日)まで

開催時間:午後5時30分上映開始〜午後8時30分最終上映開始

※1日10回開催(20分間隔)、1回あたりの上映時間約6分

開催場所:パルテノン大通り十字路周辺

(京王多摩センター駅、小田急多摩センター駅より徒歩4分)

共催 :UR都市機構、新都市センター開発株式会社、多摩市

※多摩市とUR都市機構は多摩市ニュータウンのまちづくりに関する包括協定を締結しています

多摩センターの日常を更に楽しく居心地の良い空間とするための取り組み「まちづかい社会実験」として、多摩地域の“自然”と“生命の息吹”をテーマに今回のプロジェクションマッピングを開催し、非日常感の演出による多摩センターのナイトタイムの賑わい創出や街の使われ方について社会実験・検証していきます。

開催場所となるパルテノン大通り十字路は、多摩センターの特徴である完全歩車分離の遊歩道。

街路樹から路面までまちに広がる光と影の約6分間のファンタジーを、お子様からご高齢の方まで、ご家族みんなで安心して楽しめます。

■多摩市がホストタウンを務める“アイスランド”とコラボレーションしたプロジェクションマッピング

プロジェクションマッピングでは、アイスランドの火山やオーロラなど幻想的な景色を楽しめるほか、「アイスランドかいぶつ絵本シリーズ」より人気のキャラクター“おおきいかいぶつ”と“ちいさいかいぶつ”が登場します。

また社会実験実施期間中は、「顔出しパネル」をココリア多摩センター5階キッズスぺース前に設置します。

