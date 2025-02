テーマは地産地消！まるや本店 中部国際空港店『“知多半島の恵み”春のひつまぶし御膳』

まるや本店は中部国際空港 セントレア開港20周年を記念して、「まるや本店 中部国際空港店」で月1,200食を売り上げる季節のひつまぶし御膳を、地産地消をテーマに仕上げた特別記念御膳『“知多半島の恵み”春のひつまぶし御膳』として2025年2月17日より発売。

まるや本店 中部国際空港店『“知多半島の恵み”春のひつまぶし御膳』

発売日 :2025年2月17日(月)〜5月31日(土)

価格 :5,200円(税込)

販売場所:まるや本店 中部国際空港店限定

お品書き:【刺身】

鰆焼き霜造り、真鯛(伊勢湾産)

【煮物】

若竹煮、鰻白焼き、蕗(知多どれ)

【揚げ物】

しらすとあかもくのかき揚げ

〈生しらす(篠島産)、玉葱(知多どれ)、あかもく(常滑産)〉

鱚の天ぷら、季節の青味、桜塩

【蒸し物】蛤とよもぎ麩の茶わん蒸し

〈卵(知多どれ)、青菜〉

【食事】

ミニひつまぶし・蛤のお吸い物・漬物

【デザート】

草餅(常滑市大藏餅)

※仕入れ状況により、メニューの内容や産地が変更する場合があります。

■中部国際空港 セントレア開港20周年

まるや本店 中部国際空港店が出店しているセントレアでは2025年2月に開港20周年を迎え、様々な記念企画が開催されています。

「“知多半島の恵み”春のひつまぶし御膳」は、セントレア開港記念日の2月17日(月)より販売開始します。

■産学連携による知多半島の魅力探し

*中部大学とのメニュー開発と広報・配信連携

<中部大学>

産学連携や地産地消の取り組みを進めている中部大学に賛同いただき、応用生物学部管理栄養学科の学生さんには知多半島の特産を調べ、それを活かしたメニューの開発、提案をいただきました。

まずは2月から販売する春のひつまぶし御膳に付随する一品料理を考案し、1月には中部国際空港店料理長にプレゼン。

販売時期や1日30食というオペレーションも考慮しながら料理長がブラッシュアップしたものを、最終的に店舗にて2月に試食して決定しました。

中部大学でのメニュー開発・提案

空港店にて最終試食会

*地産地消ブランド「知多どれ」との食材コラボ

<JAあいち知多>

“知多半島から日本をげんきに。

”をテーマにJAあいち知多が、知多半島で採れる農畜産物を「知多どれ」としてブランド化しています。

「知多半島で採れる美味しくて、全国に誇れる食材を御膳に使いたい」という地元出身の料理長の想いと今回のプロジェクトの主旨に賛同いただき、知多卵や蕗(フキ)、新玉ねぎから始まり、春夏秋冬を通じて旬の食材を提案。

※蕗は知多半島が全国一の生産量を誇る伝統野菜です。

JAあいち知多ブランド「知多どれ」

知多半島が全国一の生産量を誇る「蕗(フキ)」

*啓明学館高等学校と常滑焼や和菓子の選定

<啓明学館高等学校>

2024年夏のインターンシップ受け入れの際に、熱心に取り組んでいただいた啓明学館高等学校には、商業科の生徒さんに授業で知多半島の産業について調べました。

課外授業として、常滑市で有名な和菓子専門店「大蔵餅」にて、常滑焼にも詳しい代表取締役の稲葉氏に常滑焼きや草餅の歴史、広くは地産地消の大切さも伺いながら、実際に食後の深蒸し緑茶にあわせる草餅と、それらを提供する常滑焼の急須やお皿を選定。

*常滑焼の器にこだわる和菓子専門店「大蔵餅」

<株式会社甘節庵(大蔵餅)>

常滑市にある「大蔵餅」は、豊かな知多半島の食材をふんだんに使った昭和26年創業の和菓子専門店です。

昔ながらの餅だけでなく地域に密着した新しいお菓子作り、地産地消など常滑市だけでなく知多半島全体を盛り上げる活動も積極的にされており、今回は春らしい草餅を提案。

春のひつまぶし御膳のデザート「草餅」

和菓子専門店 大藏餅での課外事業

■発酵食品が豊かな知多半島

*秘伝のタレには欠かせない発酵調味料

ひつまぶし専門店である「まるや本店」のこだわりの一つは秘伝のタレ。

照り焼きに飽きないよう甘辛い味付けを意識したタレは、知多の杉樽に仕込む伝統製法で仕込まれた「たまり醤油」をベースに、数種類の醤油と三河地方のみりん等と絶妙なバランスで調合。

糖度、粘度等をこまめにチェックしながら継ぎ足ししています。

杉樽で仕込む知多の「たまり醤油」

*陶都 常滑で醸造・発酵文化風土に根差した日常に寄り添うお酒造り

<澤田酒造株式会社>

伝統的な手法を用いて米の旨味を最大限に引き出しつつ、濃醇ながら雑味を出さないように注意深く醸造されています。

知多半島という発酵食文化圏に位置するこの地酒は、自然との調和を重視し、料理を引き立てる食に寄り添う酒造りを目指しています。

今回は、主原料に地元常滑産の米を使用した春限定日本酒を提案。

常滑焼の酒器で楽しめます。

澤田酒造「春うらら」を常滑焼で楽しむ

※まるや本店は、愛知県が主催する「愛知『発酵食文化』振興協議会」の活動に賛同し、今後は中部国際空港株式会社と共に取り組みを進めていきます。

『春のひつまぶし御膳』案内表面

『春のひつまぶし御膳』案内裏面

【まるや本店 中部国際空港店 店舗概要】

スカイデッキに面した開放感のある和モダンな空間で極上のひつまぶしとともにゆったりした時間をお過ごしください。

まるや本店 中部国際空港店

所在地 : 〒479-0881 愛知県常滑市セントレア1-1

中部国際空港セントレア内

第1ターミナル 4階 スカイタウン レンガ通り

営業時間: 10:00〜21:30(L.O.21:00)

