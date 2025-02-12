»°ÂåÌÜJSB´äÅÄ¹äÅµ¡¢¡ÈÊÑÁõ¤Ê¤·¡É½ÂÃ«¹ßÎ×¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ä¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¢¤ê¤¹¤®¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/12¡ÛEXILE¡¿»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½ÂÃ«¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°ÂåÌÜJSB´äÅÄ¹äÅµ¡¢°ÛÎã¤Î»Ñ¤Ç½ÂÃ«¹ßÎ×
´äÅÄ¤Ï¡¢2·î11Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡ÖSHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¡×¤ÈÂçºå¡ÖSHIBUYA109°¤ÇÜÌîÅ¹¡×¤Ç¡¢12Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖPhone Number¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖSHIBUYA109¡ß´äÅÄ¹äÅµ Valentine Campaign¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢´äÅÄ¤ÏÅÅÏÃ¤È°ðºÊ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢SHIBUYA109¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢½ÂÃ«¤Î¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÌë¤Î½ÂÃ«¤ÇÆ²¡¹¤ÈµÇ°»£±Æ¤·¤¿¡£
ÊÑÁõ¤Î¤¿¤á¤ÎË¹»Ò¤ä¥Þ¥¹¥¯¤ÏÃåÍÑ¤»¤º¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¥«¥é¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¤ß¤òÃåÍÑ¤·¤¿´äÅÄ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö109Íè¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ð¥ì¥Ð¥ì¡×¡Ö¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ä¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¢¤ê¤¹¤®¡×¡ÖÈóÆü¾ï¤¹¤®¤Æ¹çÀ®¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÁû¤®¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°ÂåÌÜJSB´äÅÄ¹äÅµ¡¢°ÛÎã¤Î»Ñ¤Ç½ÂÃ«¹ßÎ×
¢¡´äÅÄ¹äÅµ¡¢½ÂÃ«¤ËÆ²¡¹¹ßÎ×
´äÅÄ¤Ï¡¢2·î11Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡ÖSHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¡×¤ÈÂçºå¡ÖSHIBUYA109°¤ÇÜÌîÅ¹¡×¤Ç¡¢12Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖPhone Number¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖSHIBUYA109¡ß´äÅÄ¹äÅµ Valentine Campaign¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡´äÅÄ¹äÅµ¡¢½ÂÃ«¹ßÎ×¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
ÊÑÁõ¤Î¤¿¤á¤ÎË¹»Ò¤ä¥Þ¥¹¥¯¤ÏÃåÍÑ¤»¤º¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¥«¥é¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¤ß¤òÃåÍÑ¤·¤¿´äÅÄ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö109Íè¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ð¥ì¥Ð¥ì¡×¡Ö¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ä¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¢¤ê¤¹¤®¡×¡ÖÈóÆü¾ï¤¹¤®¤Æ¹çÀ®¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÁû¤®¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û