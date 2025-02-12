¡Ö»ö¼Â¤È°ã¤¦¤³¤È¤ÏÄûÀµ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤Îà¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹á¤¬Â´¶È½ä¤êà°¦¤¢¤ëáÅê¹Æ¡Ö²±Â¬¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤Îµ¤¤ÎÆÇ¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î8ÂåÌÜ¥ì¡¼¥¹¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¤òÌ³¤á¤ë¡¢¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î(º´²ì¸©¿Àºë»Ô½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Â´¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëà°¦¤¢¤ëáÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11Æü¤ËÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤Î¸ø¼°X¤¬¡ÖYOSHINO¤¬3·î°ìÇÕ¤ÇÂ´¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹ »Ä¤ëÍè¾ìÆü¤Ï3·î23Æü¡ÊÆü¡ËÆÃÊÌGI¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥Ã¥×Í¥¾¡Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤Ë¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Á¤È¤»¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¤Á¤È¤»¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜ¶È¤ÎÊý¤¬À®¸ù¤·¤È¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤·¡¢¸ø±Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼Î¤Æ¤¿¤¤¤ó¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¤¬¤¢¤ë¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö»ö¼Â¤È°ã¤¦¤³¤È¤ÏÄûÀµ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡Â´¶È¤Î»þ´ü¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç·è¤á¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢»ä¤â»öÌ³½ê¤ÎÊý¤â¸ø±Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÁ´¤¯°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤É¤ì¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡¡ËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¡Ä(๑o̴̶̷᷄﹏o̴̶̷̥᷅๑)¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¤ÎÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤ë¤È»×¤¤Æþ¤ì¿¼¤¤¤Î¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤±¤ÉÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö²±Â¬¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤Îµ¤¤ÎÆÇ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Á¤È¤»¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤Ë8ÂåÌÜ¡ÖÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡×¤Ë½¢Ç¤¡£¥ì¡¼¥¹¾ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£