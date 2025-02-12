これからの予定【発言・イベント】
19:00 エルダーソンECB理事、MNI「気候変動：金融政策への影響」出演
13日
0:00 パウエルFRB議長、下院金融委員会で半期に1度の議会証言
グリーン英中銀委員、講演
0:30 米週間石油在庫統計
2:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
ナーゲル独連銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）で講演
3:00 米10年債入札（420億ドル）
3:30 カナダ中銀議事録（1月29日開催分）
5:10 ウィリスNZ財務相、イベント講演
7:05 ウォラーFRB理事、ステーブルコインについて講演（質疑応答あり）
OPEC月報
※予定は変更されることがあります。
13日
0:00 パウエルFRB議長、下院金融委員会で半期に1度の議会証言
グリーン英中銀委員、講演
0:30 米週間石油在庫統計
2:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
ナーゲル独連銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）で講演
3:00 米10年債入札（420億ドル）
3:30 カナダ中銀議事録（1月29日開催分）
5:10 ウィリスNZ財務相、イベント講演
7:05 ウォラーFRB理事、ステーブルコインについて講演（質疑応答あり）
OPEC月報
※予定は変更されることがあります。