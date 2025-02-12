NHK¡Ö¥µ¥é¥á¥·¡×½ªÎ»¤òÈ¯É½¡Ö¶èÀÚ¤ê¡×¡¡14Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¡Ãæ°æµ®°ì¥Ê¥ì¤ÇÃë¿©¤òÆÃ½¸
¡¡NHK¤Ï12Æü¡¢¡Ö¥µ¥é¥á¥·¡×¡ÊÌÚÍË¸å8¡¦15¡Ë¤¬3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£14Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤¬¤½¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£¸åÈÖÁÈ¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×ÆüÂ¼Í¦µª¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡Ö¤Ò¤à¥Ð¥¹¡ª¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥µ¥é¥á¥·¡×¤Ï2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÃëÈÓ¡Ê¤Ò¤ë¤á¤·¡Ë¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷¤äº£¤ÏË´¤ÃøÌ¾¿Í¤Î°¦¤·¤¿Ãë¿©¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎÃæ°æµ®°ì¤Î²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡»³Ì¾·¼Íº¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹¤Ï½ªÎ»¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö14Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æº£²ó¡¢¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤òµ¡¤Ë»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¡£Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»³Ì¾Áí¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö2011Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥µ¥é¥á¥·¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿¡£