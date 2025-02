ミュージシャンでタレントのDAIGO(46)が12日までに自身のインスタグラムを更新。10年ぶりに復活したロックユニット「黒夢」のライブに参戦したことを報告し、3ショットを公開した。

11日に横浜市のぴあアリーナMMで行われた「CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR」を観に行ったことを報告したDAIGO。「30年前、17歳の時に初めて黒夢のライブに行って、ファンクラブに入り本当にたくさんの思い出があるバンドさんです」とファンクラブに入っていたことを明かした。

「久しぶりに見た黒夢は完全に黒夢でした。最高でした」と感激。「清春さんと人時さん、時が経っているとは思えない。タイムリープしてるような感覚になりました」と興奮気味につづった。

「さらに驚いたのは清春さんの歌声、シャウト、さらに凄くなってた。サウンドも良くて感動しました。何度も名前を叫びました。30年前のあの頃のように」とライブを全力で楽しんだことを振り返った。「本当にありがとうございました。今夜はいい夢みます」と締めくくった。

人時、清春との3ショットも披露。3人でウィッシュポーズを決めており、ハッシュタグで「お二人に挟まれて」「夢のようです」と付け加えた。