¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡ª¡×¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È²ÚÎï¤Ê¤ëÊÑËÆ¡ªÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖµÓ¤Ê¤¬¤Ã¡ª¡ª¡ª¡×
¡¡2024Ç¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¡¢»ÖÅÄÀéÍÛ(ºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê)¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥·¥À¥Þ¥Ä¡×¥Ú¥¢¤È¤·¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¾¾»³ÆàÌ¤(ºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê)¡áÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã´î¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡ØSafari¡Ù3·î¹æ¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!!ÉáÃÊ¤«¤é¥ª¥·¥ã¥ì¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»£±Æ¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖSafari¡×¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¡¢¥À¥á¡¼¥¸²Ã¹©¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É¥Ç¥Ë¥à¤ò¥¯¡¼¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ªÍÎÉþ¤«¤é¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Þ¤Çº£¤Þ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿»ö¤Î¤Ê¤¤ ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤·¤ÆÄº¤ Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦»ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤ÎÉ½¾ð¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¡¢´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆàÌ¤¤Á¤ã¤ó½é¤á¤Æ¸«¤¿¡ª¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö»î¹ç¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í♡¡×¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤ä»î¹ç¤Î»Ñ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ ¤Ç¤¹¤±¤É ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÇÈþÈ©¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖµÓ¤Ê¤¬¤Ã¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥³¡¼¥È¾å¤È¤ÎÉ½¾ð¤Î¥®¥ã¥Ã¥×À¨¤¤¹¥¤¡×¤È´¿´î¤·¤¿¡£