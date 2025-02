2024年11月にリリースしたメジャー1stアルバム『HEARTDUST』を携え、バンド初の東名阪ツアーを行ったGOOD BYE APRIL。2025年2月11日(火・祝)の東京・渋谷WWW X公演のオフィシャルレポートを掲載する。事前にソールドアウトとなった本公演は、開演前からファンの期待と熱気で満ち溢れていた。記念すべきライブの1曲目は、5人編成によるバラードソング「優しい歌」。倉品が冬の切なさを感じさせる寒色のライトの下でエモーショナルに歌い上げ、会場は静寂に包まれる。

しかし、それも束の間、ステージ全体が温かいライトに照らされ、ホーンセクションの藤田淳之介(Sax./TRI4TH)、織田祐亮(Tp./TRI4TH)、湯浅佳代子(Tb.)が登場し、バンド結成10年目にリリースしたアルバムの表題曲「Xanadu」を披露。会場の熱気が一気に高まり、続くメジャー3rdシングル「サイレンスで踊りたい」では、倉品がサポートメンバーを一人ずつ紹介。各々が洗練されたソロフレーズを披露し、会場の熱気は最高潮に達し、ダンスフロアへと変貌した。つのけんのビートに導かれ、2017年リリースのアルバム『FLASH』収録のバラードソング「かなしいピンク」を披露。序盤からライブの定番曲から初期の楽曲まで惜しみなく披露し、会場はGOOD BYE APRILの世界に染まっていく。MCでは、倉品が「素晴らしいゲストミュージシャンを迎え、たっぷりお届けしていきます。自由に楽しんでいってください」と語りかけ、続いて冬にぴったりのバラード「ポートレイト・ラヴソング」を披露。「plastic」では、バンドの演奏とはらかなこのジャジーなピアノが美しいハーモニーを織りなした。照明が変わると、昨年初夏にリリースされたレゲエ・サーフチューン「Highway Coconuts」や、南国の恋の歌「君は僕のマゼンタ」を続けて披露。倉品が手拍子を促し、会場の一体感がさらに増していく。織田と湯浅を迎えて披露された「さよならのいきもの」は、二人のアンサンブルにより10年の時を経て新たなサウンドへと生まれ変わった。「Dusty Light」「夜明けの列車に飛び乗って」では、藤田のサックスソロが圧倒的な存在感を放つ。倉品が「ちょっと最高じゃない?」とライブの盛り上がりに思わず感情をあふれさせた。ライブ後半戦の幕開けは「feel my hush」。優しいメロディーが会場の熱をゆっくりと包み込んでいく。倉品が改めてバンドメンバーを一人ずつ紹介し、各メンバーがソロで応えた。「今日はこの8人でGOOD BYE APRILです」と語り、最新アルバムから「CITY ROMANCE」を披露。つのけんの低音が響くビートと吉田のギターソロが会場のボルテージを最高潮へと押し上げる。続く「missing summer」は、ライブの定番曲ながらホーンセクションのアレンジによって一層優雅なサウンドに仕上がった。本編最後の曲は、林哲司プロデュースの「Love Letter」。昨年末から地上波音楽番組で度々披露されていたが、この日の8人編成での演奏は、会場全体にグルーヴを生み出し、ライブならではの幸福感をファンに届けた。アンコールでは、「リップのせいにして」を披露し、会場の熱気が再び上昇。倉品は「本当に皆さん、ありがとうございました。少しでも皆さんの明日が前に進むように、これからも大切に曲を作り続けていきたいと思います。また会いましょう!」とファンに感謝を伝えた。フルメンバーで奏でる最後の曲は、GOOD BYE APRILのメジャーデビュー曲「BRAND NEW MEMORY」。倉品は時に観客に手を振りながら、心を込めて歌い上げた。ライブの締めくくりは、バンド4人のみで演奏し、延本とつのけんが楽器を置いてコーラスに加わった「キレイ」。4人の美しいハーモニーが響き渡り、東名阪ツアーの最終公演は感動的に幕を閉じた。今年でバンド結成15周年を迎えるGOOD BYE APRILは、メジャーデビュー2周年記念日の前日である4月4日に、スペシャルゲストを迎えたトーク&ライブを恵比寿BLUE NOTE PLACEで開催することを発表。これからもより良い音楽を届け続けるであろうGOOD BYE APRILの今後の動向に注目が集まる。GOOD BYE APRIL ONE MAN TOUR 2025 ”HEART PORTRAIT” in TOKYOセットリスト1. 優しい歌2. Xanadu3. サイレンスで踊りたい4. かなしいピンク5. ポートレイト・ラヴソング6. plastic7. Highway Coconuts8. 君は僕のマゼンタ9. さよならのいきもの10. Dusty Light11. 夜明けの列車に飛び乗って12. feel my hush13. Interlude #114. CITY ROMANCE15. missing summer16. Love LetterEn1. リップのせいにしてEn2. BRAND NEW MEMORYEn3. キレイ<ライブ情報>Major Debut 2nd Anniversary -LIVE&TALK SHOW-2025年4月4日(金)夜公演会場:東京・恵比寿BLUE NOTE PLACE*スペシャルゲストあり*詳細・チケット情報は後日ご案内いたしますhttps://www.goodbyeapril.com/2025/02/11/major-debut-2nd-anniversary-livetalk-show/