OpenAIが、NVIDIAへの依存度を抑える計画の一環として、独自のAI半導体を開発してTSMCに製造を委託する計画を進めていると、ロイターが報じました。OpenAIは、今後数カ月以内にカスタムチップの設計を終えて工場に送る「テープアウト」を行う見通しです。Exclusive: OpenAI set to finalize first custom chip design this year | Reuters

https://www.reuters.com/technology/openai-set-finalize-first-custom-chip-design-this-year-2025-02-10/OpenAI’s secret weapon against Nvidia dependence takes shape - Ars Technicahttps://arstechnica.com/ai/2025/02/openais-secret-weapon-against-nvidia-dependence-takes-shape/ロイターの取材に応じた情報筋によると、AIのトレーニングに重きを置いて開発される新しいチップは、OpenAIの社内で「他のチップサプライヤーとの交渉力を強化するための戦略的ツール」と位置づけられているとのこと。DeepSeekの出現により、強力なチップを大量に投入しなくてもAIを構築できるのではないかとの疑問が提起されていますが、OpenAIやGoogle、Metaなどの生成AIモデルメーカーは、データセンターに接続されたチップの数が増えるほどモデルが賢くなることを実証しており、依然としてチップ需要が高い状況が続いています。こうした中、OpenAIが首尾よく最初のテープアウトを迎えることができれば、同社は初の自社製AIチップを量産し、2025年の後半にはNVIDIA製チップに代わる独自のAIアクセラレーターをテストすることができます。ロイターは「一般的に、チップの開発が始まってから製造に着手するまでは何年もかかりますが、OpenAIが年内に設計をTSMCに送ることを計画しているのは、同社が最初の設計をいかに迅速に進めているかを示しています」と述べました。AIのトレーニングや運用には膨大なコンピューティングリソースが必要になるため、これまでMicrosoft・Amazon・Google・Metaなどのテクノロジー企業はさまざまな形で独自のカスタムAIチップを開発してきました。Metaが自社開発のAIチップ「MTIA」第2世代を発表、前世代の3倍の性能を実現しデータセンターにも導入済み - GIGAZINEOpenAIも、かねてから独自チップを開発していることがウワサされており、2024年にはAIチップ工場の建設に向けて巨額の資金を調達していることや、BroadcomやTSMCとの協力体制に入ったことなどが報じられています。OpenAIがBroadcomおよびTSMCと共同で初のチップを開発・製造予定、独自製造の野望を縮小 - GIGAZINE伝えられるところによると、OpenAIの自社製AIチップはAIモデルのトレーニングと実行の両方をこなすことができますが、当初は限定的な規模で導入され、主にAIモデルの実行に使用されるとのこと。そのため、同社のインフラ内の役割も当面は限定的なものにとどまる見通しです。ロイターは「OpenAIがGoogleやAmazonのAIチッププログラムと同程度の包括的な取り組みを構築するには、エンジニアを数百人雇う必要があるでしょう」と述べました。OpenAIとTSMCはコメントを控えました。