UFOキャッチャーをおトクに遊べるアプリ「Prize ON(プライズ オン)」で『その場で当たる!Prize ON限定「肉大祭り」キャンペーン』を開催!

抽選ポイントをためて応募すると、「松阪牛 サーロインステーキ」など日本各地の旨い牛肉がそれぞれ10名に当たります☆

セガ フェイブ『その場で当たる!Prize ON限定「肉大祭り」キャンペーン』

期間:2025年2月14日(金)順次〜3月31日(月)23:59

応募条件:A賞〜G賞の当選人数、及び、応募に必要な抽選ポイントは以下の通りです

A賞: 松阪牛 サーロインステーキ

B賞:「米沢牛黄木」米沢牛焼肉セット

C賞:「松喜屋」近江牛 すきやき・しゃぶしゃぶ用

D賞:「日山」山形牛 サーロインしゃぶしゃぶ

E賞:「陣中」仔牛の牛タン丸ごと一本 塩麴熟成

※A〜E賞共通:当選人数 10名/抽選ポイント 1,000pt

F賞:「えらべるPay」(5,000円分)100名 ※抽選ポイント:500Pt

G賞:「えらべるPay」(500円分)3,000名 ※抽選ポイント:100Pt

実施対象店舗:全国のPrize ON導入店舗

※ゲームセンター/アミューズメント施設等

※近隣店舗は「Prize ON公式サイト」の店舗一覧 より確認できます

セガ フェイブが、UFOキャッチャーをおトクに遊べるアプリ『Prize ON(プライズ オン)』で、『その場で当たる!Prize ON限定「肉大祭り」キャンペーン』を開催!

このキャンペーンでは、『Prize ON』アプリと対象のUFOキャッチャーを接続してプレイすることでたまる抽選ポイントを消費して、各賞品の抽選に応募することができます。

賞品には、『肉大祭り』をテーマにサーロインステーキやしゃぶしゃぶ等、日本各地の旨い肉5種類が登場。

好きな賞品を選んで応募することが可能です。

さらに、その他にも「えらべるPay」(5,000円分/500円分)も選ぶことができます☆

参加方法

『Prize ON』アプリと対象のUFOキャッチャーをリンクしてプレイすることで、抽選ポイントを100円につき100ポイント獲得できます。

抽選ポイントを獲得したら、アプリ内のキャンペーンページより希望の賞品を選択して抽選に参加ください。

当選結果はその場で表示されますので、当選された場合は、画面に従って賞品を受け取ることができます。

※A〜E賞は後日発送です

UFOキャッチャーをもっとおトクに遊べるアプリ『Prize ON』とは

『Prize ON』は、全国のゲームセンターやアミューズメント施設にて、対象のUFOキャッチャーをプレイする際に接続することでプレイポイントがたまり、ためたプレイポイントを無料クーポンと交換したり、無料クーポンを使用してプレイすることができるアプリです。

また、特定の作品やアーティストのプライズ(景品)獲得を目的とする場合にも使用しやすいよう、必要な情報をシンプルな操作で検索・管理することが可能な機能も充実。

さらに、プライズを取ることができなかった場合でも、獲得したポイントを抽選や交換に使用できる『Prize ON限定キャンペーン』も定期的に開催される予定です。

『その場で当たる!Prize ON限定「肉大祭り」キャンペーン』の注意事項

店舗ごとにキャンペーン開始時間が異なります。開始日AM5:00以前に開店している店舗はAM5:00より順次開始、その他の店舗は開店後順次となります。キャンペーンの実施状況については店舗によって異なります。キャンペーンの実施状況については各店舗にお問い合わせください。抽選ポイントは、無料クーポンを使用する等コインを投入しないプレイでは付与されません。『Prize ON』アプリと対象のUFOキャッチャーをリンクせずにコインを投入しても、抽選ポイントはたまりません。最終日は、店舗の営業終了時刻が抽選ポイント獲得終了時刻です。賞品の受け取りはアプリ内「当選画面」より当選賞品の受取手続きページへ移行し、受け取りに必要となる事項を入力した上で自身で受け取りください。以下の場合、当選は無効となります。・別途指定する期間内に、賞品の送付に必要な情報の入力がない場合、住所・転居先不明・長期不在等の理由により賞品の送付ができない場合・その他、応募に際して不正な行為、本注意事項及び本アプリの利用規約に違反する行為がある場合抽選受付の確認、結果に関するお問合せへの返答不可。当選しなかった場合の連絡はありません。アプリ内「当選画面」に表示されている受取期限は、当選賞品の受取手続きページで表示される期限と異なる場合があります。早めに手続きしてください。本キャンペーンは予告なく中止する場合がありますキャンペーン期間中であれば、いつでも抽選に参加することが可能です都合により賞品の発送が遅れる場合があります当選の権利を第三者へ譲渡することはできません本キャンペーンの内容や条件、賞品の内容は予告なく変更や中止する場合があります。また、セガ フェイブが必要と判断した場合、本規約を変更できるほか、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要なあらゆる対応を取ることができます。セガ フェイブは、本キャンペーンの中断または中止により応募者に生じた損害、損失、その他の費用の賠償または補償をする義務を負いません賞品受取にあたり、「えらべるPay」につきましては、別途セガ フェイブが委託したギフティのサービスを利用します賞品受取にあたりましては、同社のサービスの規約及びプライバシーポリシーに同意の上お受け取りください。なお、賞品の受取にあたり発生した紛争や損害については同社との間で解決するもので、セガ フェイブは責任を負いません。不具合等により、抽選ポイントの獲得が出来なかった場合、店舗での対応はできません。アプリ内のお問い合わせ窓口から連絡してください。本キャンペーンでセガ フェイブが取得する情報は、セガ フェイブのプライバシーポリシー(https://www.sega.co.jp/privacypolicy/)に定める方針に基づき取得し利用します。

「えらべるPay」について

交換できる商品、寄付ギフト:

PayPayポイント / QUOカードPay / Pontaポイント / Vマネー / nanacoギフト / FamiPay / ギフティプレモPlus / Visa eギフト / Amazonギフトカード / 楽天ポイント / dポイント / Gポイント / WAONポイントID /Kyash(Visaプリペイドカード)ギフトコード /日本財団 / 日本赤十字社東京支部

「えらべるPay」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトです。

様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内で好きな商品と交換することができます。

「えらべるPay」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

※ラインナップの中から好きな商品と交換できます

※ポイント数は受け取ったチケット券面を確認ください

※ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合があります

※ポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよく確認の上、商品と交換してください

※ラインナップは随時変更となる場合があります

※ポイントの利用には期限があります。ホーム画面に表示された期限までに好きな商品と交換してください

※期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しは受け付けていません

※交換後のギフトのご利用には期限があります。また期限の延長はできません

※ポイントの追加チャージはできません

※商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません

※PayPayポイントは出金、譲渡不可です。PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能です

※本キャンペーンは【株式会社セガ】による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonでは受け付けていません。Prize ON アプリ内メニューの「お問合せ」から連絡ください

※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です

※「WAON(ワオン)」は、イオン株式会社の登録商標です

※Kyash(Visaプリペイドカード)ギフトコードは、決済と送金機能に利用できるKyashバリュー残高として利用できます。Visa & QUICPay+加盟店で利用可能です

※「Kyash」は株式会社Kyashの登録商標です

※「nanaco(ナナコ)」と「nanacoギフト」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。 「nanacoギフト」は、株式会社セブン・カードサービスとの発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。 キャンペーンについての問合わせは株式会社セブン・カードサービスでは受け付けていません。【株式会社セガ】にお問合わせください

おいしい牛肉が当たるかもしれない、肉好き必見のキャンペーン!

『その場で当たる!Prize ON限定「肉大祭り」キャンペーン』は、『Prize ON(プライズ オン)』アプリにて、2025年2月14日(金)から3月31日(月)まで開催です。

※UFOキャッチャー、UFO CATCHERは株式会社セガの登録商標または商標です

© SEGA

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 松坂牛や米沢牛、近江牛、山形牛も!セガ フェイブ『その場で当たる!Prize ON限定「肉大祭り」キャンペーン』 appeared first on Dtimes.