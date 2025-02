【迷惑】「地獄に落ちろ！」外国人配信者が雪玉をスタッフに投げつけ…仲裁男性にも雪投げ「最低レベルの偽善者だ」暴言も　“さっぽろ雪まつり”で警察呼ぶ事態に

札幌のさっぽろ雪まつり会場で8日、外国人配信者が雪玉をスタッフに投げつけるなどの迷惑行為を行い、仲裁した男性にも雪玉を投げ暴言を浴びせた。

警察への通報に発展し、市は被害届を出していないものの、周辺の見回りを強化している。

雪玉をスタッフに投げつけ…迷惑行為を配信

11日に最終日を迎えたさっぽろ雪まつり。

日本の冬を代表する人気イベントで、8日正午頃、外国人男性による迷惑行為が生配信される事態になっていた。

配信者:

次に自販機に来た人にこれを当てる!まるで石のように硬いぞ!

配信者:

スミマセン!

固められた雪玉を会場スタッフの男性に投げつけ、雪玉は男性の顔を直撃した。

男性は掛けていた眼鏡を外し、困惑した様子を見せた。

配信者は「ハグ!ハグ!」「Sorry! Sorry! ゴメンナサイ!」など白々しく口にする。

ドイツ人男性が仲裁に

この迷惑行為を目の前で見ていたドイツ人男性が、「どうしたんだ?」と仲裁に入った。

配信者:

雪玉を投げただけだよ!

居合わせた外国人は「何故スタッフに投げるんだ?」と尋ね、「あなたのせいで、唇から血が出ているわ」と心配そうにしていた。

雪玉を仲裁男性に投げつけ

すると動画配信者は、驚きの行動に出た。

配信者:

君が望むなら、君にも雪玉を投げるよ!OK!いくぜ!

今度は、雪玉を仲裁男性に投げつけた。

「雪玉を投げたけど失礼に感じるか?」と挑発的な言動も。

これを受け、居合わせた外国人は、「スミマセン、交番はどこですか?」と会場スタッフに尋ねる。

配信者:

コバン!コバン!コバン!彼は俺のために警察を呼びたいんだ!

「地獄に落ちろ!」暴言も

エスカレートする雪玉投げは、ついに警察を呼ぶ事態に発展した。

配信者:

ゲンキデスカ?ゲンキデスカ?

会場スタッフ:

もうこれ以上…これ以上…。もうやめてください、やめてください。

配信者:

申し訳なく思っているよ!

仲裁に入った男性が交番へ向かうと、配信者は言った。

配信者:

地獄に落ちろ! 俺も地獄に行くだろう。楽しんで!バイバイ!

そして、雪玉を投げつけられた男性スタッフの元へ行った。

配信者:

ヘイヘイヘイ! ゴメンナサイ!ヘイ!

「撮られたくなければ立ち去れ!」

控え室に戻った男性を呼び寄せると、配信者はこう続けた。

配信者:

I No No Me You ゲンキデスカ? No No、ノープロブレム(問題ない)、スノーボール!I want to「ハハハッ」。

「笑顔になってほしかった」と言い放ち、一件落着とばかりに外国人配信者は握手を求めた。

その後、警察官を呼びに行ったドイツ人男性の元へ向かう。

居合わせた外国人:

彼は他の人たちを撮影しているんです。

配信者:

問題ないだろ!公共の場なんだから!撮られたくなければ立ち去れ!

注意を受け、会場を後にするが暴言は止まらなかった。

配信者:

カメラを向けないように言われただけだ。まぁ、向けてやるけどな!最低レベルの「偽善者」だ!クレイジーだ!マックスレベルだ!

札幌市は、被害届を出していないものの、雪まつり周辺の見回りを強化している。

(「イット!」2月11日放送より)