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Digital EP¡ØLOVE U + MISS U¡Ù
Streaming & Download : https://novelcore.lnk.to/LUMU
LIVE DVD & Blu-ray ¡Ø¡ÈBRAIN LAND¡É at K-Arena Yokohama¡Ù
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²ñ¾ì¡§»¥ËÚ PENNY LANE24 (OPEN 18:00 / START 19:00)
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050-3504-8700 (Ê¿Æü11:00¡Á18:00)
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²ñ¾ì¡§À¹²¬ CLUB CHANGE WAVE (OPEN 17:00 / START 17:30)
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https://www.gip-web.co.jp/t/info
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086-231-3531 (Ê¿Æü12:00¡Á17:00 / ÅÚÆü½Ë µÙ)
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²ñ¾ì¡§¹âºê Club Jammers (OPEN 17:00 / START 17:30)
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044-276-8841 (Ê¿Æü12:00¡Á13:00,15:00¡Á18:00)
2025Ç¯5·î25Æü(Æü) Ä¹Ìî
²ñ¾ì¡§Ä¹Ìî CLUB JUNK BOX (OPEN 17:00 / START 17:30)
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025-229-5000 (Ê¿Æü11:00¡Á17:00)
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²ñ¾ì¡§ÀÅ²¬ LIVE ROXY SHIZUOKA (OPEN 17:00 / START 17:30)
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052-320-9100 (12:00¡Á18:00)
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052-320-9100 (12:00¡Á18:00)
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²ñ¾ì¡§¾¾»³ WStudioRED (OPEN 17:00 / START 17:30)
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089-947-3535 (Ê¿Æü11:00¡Á17:00)
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087-822-2520 (Ê¿Æü11:00¡Á17:00)
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²ñ¾ì¡§¹ÃÉÜ CONVICTION (OPEN 17:00 / START 17:30)
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025-229-5000 (Ê¿Æü11:00¡Á17:00)
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06-6341-3525 (Ê¿Æü12:00¡Á17:00)
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²ñ¾ì¡§ÂçÊ¬ DRUM Be-0 (OPEN 17:00 / START 17:30)
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0570-09-2424 (Ê¿Æü¡¦ÅÚÍË¡§11:00¡Á15:00)
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098-898-1331 (Ê¿Æü¡¦·î¡ÁÌÚ 11:00¡Á14:00)
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¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§YUMEBANCHI (Âçºå)
06-6341-3525 (Ê¿Æü12:00-17:00)
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1¸ø±éÌÜ OPEN 14:00 / START 15:00
2¸ø±éÌÜ OPEN 18:00 / START 19:00
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03-3499-6669 (·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00¡Á16:00)
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2/11 (²Ð¡¦½Ë) 20:00¡Á2/18 (²Ð) 23:59
¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖCORE HOUSE¡× : https://bmsg.shop/pages/novelcore-fc-members
¢ B-Town Àè¹Ô¼õÉÕ (ÃêÁª)
2/27(ÌÚ) 12:00¡Á3/4 (²Ð) 23:59
BMSG¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖB-Town¡× : bmsg.tokyo/b_town/
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3/13 (ÌÚ) 12:00¡Á3/24 (·î) 23:59
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