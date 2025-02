須田景凪として活動し、セルフカバーと合わせてYouTube総再生回数が1.5億回を超える代表曲「シャルル」を生み出したボカロP”バルーン”が4月16日(水)に発売する企画アルバム『Fall Apart』に、東京スカパラダイスオーケストラとヴォーカリストとして高畑充希の参加が決定した。本作はバルーンのこれまでにリリースした既存楽曲を、バルーン自身がリスペクトするアーティストたちによって新しい息吹が吹き込まれた5曲と、”バルーン”の新曲「WOLF」を含む全6曲収録予定のハイブリッドな作品。

これまで企画アルバム参加アーティスト第1弾で”バルーン”の新曲「WOLF」に客演参加した”ヒトリエ”、第2弾で「メーベル」をアレンジカバーした”なとり”が発表されており、今回第3弾アーティストで”東京スカパラダイスオーケストラ”とヴォーカリストとして”高畑充希”の参加が発表され、2017年にリリースされた”バルーン”の代表作「雨とペトラ」をアレンジカバーすることが決定した。”東京スカパラダイスオーケストラ”によるアレンジプロデュース、”高畑充希”による表現力豊かな歌声で、新しく誕生した「雨とペトラ」。同曲は、明日2月12日(水)午前0時に企画アルバム「Fall Apart」リリースに先駆けて先行配信されている。また、企画アルバム『Fall Apart』映像付き商品には、須田景凪スタジオライブ「"Fall Apart" Studio Reel」の模様が収録され、収録曲と同じナンバーを披露する。そして、「Fall Apart」の特設サイトも2月12日(水)午前0時よりオープンされた。なお、須田景凪として、4月19日(土)に日比谷公園大音楽堂にてワンマンライブ「須田景凪 LIVE 2025 "花霞"」を開催することが決定しており、自身初の野外ワンマンライブで、一夜限りのイベントとなっている。■バルーン / 須田景凪 コメント東京スカパラダイスオーケストラの皆さんも、高畑充希さんも、気付けば日常の中で当たり前のように耳にしていました。特別に意識せずとも音楽を聴くたびに、自分の中にずっとあったんだと思い知らされるような存在です。そんな彼らに自分の曲を託したらどんな響きに生まれ変わるだろう?と気になり『雨とペトラ』という曲を託しました。レコーディングでは、みなさんが細かいニュアンスを何度も何度も調整しようと試行錯誤してくれていたのが印象的でした。完成した音源を聴いた時、より晴れやかに、そしてより儚い響きになったと感じました。自分の曲が、ずっと聴いてきた音楽と重なり合う感覚がとても不思議で嬉しいです。ぜひ多くの方に届いてくれたらと思います。■谷中敦 (東京スカパラダイスオーケストラ) コメント -今回は『雨とペトラ』を力いっぱい生演奏に変換して実演させて頂きました。須田さんとお会いしたときに『雨とペトラ』の音像はスカパラと近しいものを感じます。とお伝えしました。スカパラとしては、楽曲のムードに共感を感じながら、滞りなく仕上げることが出来ました。切ない現状のなかでもしっかりと抗って、哀しい景色のなかで瞬く美しささえ横目で捉えているように感じる素晴らしい歌詞の曲だと思います。そんな素敵なメッセージ性溢れる歌詞を高畑充希さんが完全無欠な歌唱で表現して下さったことは感謝に堪えません。リハーサルの間も、レコーディング中も幸せ満載でした。今回スカパラとの共演を快諾して下さった高畑さんに感謝の気持ちでいっぱいです。■高畑充希 コメント -曲をカバーさせていただく、というのは いつもと少し違うソワソワとした緊張があります。心配でいっぱいの私を、東京スカパラダイスオーケストラの皆さんはニコニコ笑顔で迎えてくださり、レコーディングへと導いてくれました。ヘッドホンから聴こえてくるスカパラさんの音楽は、まさに音を楽しむ素晴らしさを教えてくれていて、こわばっていた私の身体も自然とウキウキ浮かれてしまいました。バルーンさんのモダンで心を刺すような「雨とペトラ」は、すこし懐かしい香りを纏った「雨とペトラ」になったように思います。こんな素敵な経験をさせてくださった須田さん、スカパラさん、ありがとう!!<リリース情報>”バルーン”企画アルバム『Fall Apart』発売日:2025年4月16日(水)購入リンク:https://balloon0120.lnk.to/FallApart_CD特設サイト:https://fallapart.jp映像盤(CD+DVD)品番:RZCB-87168/B価格:\5000(本体価格)+税初回仕様:三方背BOX映像盤(CD+Blu-ray)品番:RZCB-87169/B価格:\5000(本体価格)+税初回仕様:三方背BOX通常盤(CD only)品番:RZCB-87170価格:\2500(本体価格)+税初回仕様:三方背BOX<収録内容>[CD] ※3形態共通・WOLF / バルーン × ヒトリエ・メーベル / なとり・雨とペトラ Prod. by 東京スカパラダイスオーケストラ / 高畑充希他、全6曲収録予定[Blu-ray / DVD]"Fall Apart" Studio Reel・WOLF・メーベル・雨とペトラ他、全6曲収録予定「雨とペトラ Prod. by 東京スカパラダイスオーケストラ / 高畑充希」配信日:2025年2月12日(水)配信リンク:https://FallApart.lnk.to/ametopetora<ライブ情報>須田景凪 LIVE 2025 "花霞"2025年4月19日(土)日比谷公園大音楽堂OPEN17:00 / START:18:00チケット:\7300 (指定席) ※入場特典付き問い合わせ:SOGO TOKYO 03-3405-9999(月〜土12:00~13:00 / 16:00~19:00 ※日曜・祝日を除く)Official HP:https://www.tabloid0120.com/