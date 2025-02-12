ÆüÅ´´´Éô¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø½ÐÈ¯¡¡US¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý·×²è¤ò¿åÌÌ²¼¤ÇÄ´À°¤«
US¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý·×²è¤òÅý³ç¤¹¤ëÆüËÜÀ½Å´¤Î´´Éô¤¬¡¢12Æü¸áÁ°¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý·×²è¤òÅý³ç¤¹¤ë¿¹Éû²ñÄ¹¤Ï12Æü¸áÁ°¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÏÊÆ¸å¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ä¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜÂ¦¤È¿åÌÌ²¼¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇã¼ý·×²è¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Çã¼ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¿³Û¤ÎÅê»ñ¤Ê¤éÇ§¤á¤ëÇ§¼±¤ò¼¨¤·¡¢¶á¤¯ÆüÅ´´´Éô¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢ÆüÅ´¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò°®¤ë²áÈ¾¿ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüÅ´´´Éô¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬²ñ¤¦¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢½àÈ÷¤¬½ÐÍè¤¿¤é²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÏÃ¤Ï1Æü2Æü¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£