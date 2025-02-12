Æþ¹¾Íª´ÆÆÄ¡Ö¥³¥á¥ó¥È¹Í¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÎÙ¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¤¬¡Ä¡×¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ´ÆÆÄ¾Þ¼õ¾Þ
Âè67²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡Ê¼çºÅ¡¦Åìµþ±Ç²èµ¼Ô²ñ¡áÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Éºßµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä7»æ¤Î±Ç²èÃ´Åöµ¼Ô¤Ç¹½À®¡Ë¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤Î¥¤¥¤¥Î¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡×¤Ç´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æþ¹¾Íª´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï¡Ö¼õ¾Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¡Ê½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Î¡ËÂçÂô¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¬Î©¤ÄÄ¾Á°¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£