10日、公益財団法人日本バレーボール協会は、バレーボール男子U16日本代表候補選手が1月29日（水）から2月1日（土）にかけて味の素ナショナルトレーニングセンターで選考合宿を実施したことを報告した。

2025年7月12日（土）～7月19日（土）の日程でタイのナコンパトムにて開催される2025男子U16アジア選手権大会。その大会に出場する選手の選考を目的として、全国から中学校2年生と3年生の23名の選手が合宿に参加し、統括マネージャーを崇徳高校の本多洋氏が、監督を川崎総合科学高校の笠松剛氏が、そしてコーチを弘前工業高校の春藤裕和氏、香川県立高松工芸高校の淵粼龍司郎氏、足立区立渕江中学校の佐藤竜馬氏が務めた。

2025男子U16アジア選手権大会では、今回の合宿に参加したメンバーからさらに出場選手が絞られることになるが、切磋琢磨しこれからの日本バレーボール界を担うであろう若い選手たちに引き続き注目していきたい。

■男子U16日本代表候補選手 合宿参加メンバー

1.坂本仁（OH／足立区立渕江中学校3年）

2.シンクレアー笑里男（OH／川崎市立西中原中学校3年）

3.千田虎琉（OH／福井市至民中学校3年）

4.小西出隼翔（OH／札幌大谷中学校2年）

5.小山拓己（OH／南島原市立有家中学校2年）

6.田中杏侍（OH／和歌山市立高積中学校2年）

7.手塚純矢（OH／坂井市立春江中学校2年）

8.谷隆斗（OP／菰野町立菰野中学校3年）

9.土井颯太（OP／大村市立大村中学校2年）

10.伊藤春希（MB／茅野市立長峰中学校3年）

11.鹿住陸希（MB／春日井市立東部中学校3年）

12.鍋島大智（MB／宮崎大学教育学部附属中学校3年）

13.藤生理（MB／さいたま市立大原中学校3年）

14.相澤友希（MB／裾野市立西中学校2年）

15.今淵俊嘉（MB／南砺市立平中学校2年）

16.柴田泰良（MB／岡山市立高松中学校2年）

17.中尾樹陸（MB・OP／名古屋市立神沢中学校2年）

18.我喜屋伊織（S／沖縄県立コザ中学校3年）

19.柴田龍成（S／大津市立仰木中学校3年）

20.日置丈太郎（S／枚方市立招堤北中学校2年）

21.元沢想（S／札幌大谷中学校2年）

22.井上陽太（L／サレジオ中学校3年）

23.山下宗祐（L／西海市立西海中学校3年）