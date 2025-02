サンリオの人気キャラクター「ハンギョドン」の40周年をお祝いしたテーマカフェ「HANGYODON CAFE 〜40th Anniversary〜」がオープン!

”お花見,桜”をテーマに「ハンギョドン」が「さゆりちゃん」たちとワイワイ楽しいお花見会をしている風景をイメージしたメニューや描き下ろしアートを使用したグッズなどが展開されます☆

サンリオ「ハンギョドン」40周年記念カフェ「HANGYODON CAFE 〜40th Anniversary〜」

スケジュール:

東京・原宿:BOX cafe&space キュープラザ原宿店開催期間:2025年3月6日(木)〜4月20日(日)所在地:東京都渋谷区神宮前6-28−6 キュープラザ原宿3階愛知・名古屋:BOX cafe&space グローバルゲート名古屋2号店開催期間:2025年3月6日(木)〜4月20日(日)所在地:愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階大阪・天王寺:BOX cafe&space 天王寺MIO店開催期間:2025年3月13日(木)〜4月20日(日)所在地:大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館 11F北海道・札幌:コーチャンフォー新川通り店 カフェ インターリュード開催期間:2025年3月12日(水)〜4月13日(日)所在地:北海道札幌市北区新川3条18丁目1番1号

予約方法:2025年2月12日(水)12:00カフェ公式サイトOPEN/18:00〜予約受付スタート(先着順)

予約金:660円(税込)※予約特典付き

※1申込につき4席迄予約可

2025年で40周年を迎えた、サンリオの人気キャラクターである、中国生まれの半魚人「ハンギョドン」

「はぴだんぶい」のメンバーとしても活躍中で、その個性的なキャラクターは、様々な年代の方から支持されています。

そんな「ハンギョドン」の40周年をお祝いしたテーマカフェ「HANGYODON CAFE 〜40th Anniversary〜」の開催が決定!

事前予約者限定カフェ利用特典「フォトプロップス」

事前予約者限定のカフェ利用特典として「フォトロップス」をプレゼント。

事前予約を利用し、メニューを注文することで全4種の中からいずれか1つがランダムでプレゼントされます。

メニュー注文特典「香り付きポストカード」

メニュー注文特典として、カフェを利用し、メニューを税込み3,300円以上注文するごとにプレゼントされる「ポストカード」

「ハンギョドン」たちをプリントした表面を擦ることで、桜の香りが楽しめます☆

「HANGYODON CAFE 〜40th Anniversary〜」メニュー

楽しい飲茶セット、麻辣風スープと豚バラ炒めのセットメニュー、「ハンギョドン」の好物冷やし中華などのチャイニーズメニューが楽しめるカフェメニュー。

また、心ときめくピンク色にフォーカスした、「ハンギョドン」の40周年をお祝いするケーキ、お花見を楽しんでいるハンギョドンとさゆりちゃんをイメージしたパフェ、ハンギョドンがお花見温泉でリラックスしている様子をイメージした豆花風デザートも登場します。

ほかにも「ハンギョドン」のお顔を表現したさくら色のフロート、さくら風味のラテドリンク、春を感じさせるピーチティーソーダなどバリエーションに富んだメニューの数々がラインナップ☆

ハンギョドンの幸福飲茶(はっぴーやむちゃ)

価格:2,090円(税込)

「ハンギョドン」のお顔が焼き印された肉まんの周りに、シューマイや桃まんなどが盛り付けられた飲茶セット。

「ハンギョドン」の好きなえびせんとお口直しの杏仁豆腐も付いています。

ジャスミンティーはおかわりできるのも嬉しいポイントです☆

ハンギョドンの辛(から)チャイニーズ飯店

価格:1,690円(税込)

辛さレベル:★★☆☆☆

「ハンギョドン」カラーのご飯と回鍋肉、麻辣風スープのセットメニュー。

おかずをスープにトッピングしたり、ごはんをスープに入れて食べても良しな、マイアレンジも楽しめるフードです。

ハンギョドンのさくらまんてん冷やし中華

価格:1,590円(税込)

前回の人気メニュー「ハンギョドン」の好物冷やし中華が再登場!

2025年はピンク色に囲まれて、「ハンギョドン」のお顔もにこにこ。

さくらをテーマに紅心大根やハム、スモークサーモンなどのピンク色の具材がトッピングされています。

ハンギョドン 40周年お祝いケーキ

価格:1,690円(税込)

「ハンギョドン」の40周年をお祝いする、アニバーサリーケーキ。

キービジュアルをイメージしたかわいいケーキで、「ハンギョドン」を一緒にお祝いできます。

ハンギョドンとさゆりちゃんのお花見パフェ

価格:1,390円(税込)

お花見を楽しむ「ハンギョドン」と「さゆりちゃん」をイメージしたパフェ。

コーンフレークや白桃、ミルクプリンなどが中に入っており、わたあめで桜、グリッシーニで幹部分を表現し、桜の木全体をイメージしています。

ハンギョドン、春の湯めぐりきぶん

価格:1,390円(税込)

「ハンギョドン」が花見温泉でおやすみしている様子をイメージした、桜色の豆花風デザート。

バニラアイスやフルーツ、白玉やタピオカなどが入った見た目もかわいい冷たいデザートです。

はるらんまんフロート

価格:1,090円(税込)

前回のぼんやりフロートがさくら色になって登場!

ストロベリーアイスで「ハンギョドン」のお顔が表現された乳酸菌フロートドリンクです。

頭に三色団子が乗って、食べたそうにしている「ハンギョドンの表情がかわいい☆

さくらブロッサムラテ

価格:990円(税込)

さくらとストロベリー風味のラテドリンク。

ホイップにフィアンティーヌなどで桜吹雪が表現されています。

持ち帰り可能なストロータグがランダムで1種ついてきます。

もものスプリングティーソーダ

価格:990円(税込)

持ち帰り可能なストロータグが付いた「もものスプリングティーソーダ」

春を感じさせるカラーのピーチティーソーダです。

SIDE DRINK(サイドドリンク)

価格:各690円(税込)

メニュー名:

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・コーラ

・オレンジ

・ジンジャエール

カフェメニューと一緒に楽しむことができるサイドドリンク。

コーヒーと紅茶はホット、アイスから選べます。

※ワンオーダー対象外メニューとなります

※ドリンク特典対象外メニューとなります

「HANGYODON CAFE 〜40th Anniversary〜」オリジナルグッズ

「HANGYODON CAFE 〜40th Anniversary〜」のアートを使ったオリジナルグッズを販売。

「ハンギョドン」や「さゆりちゃん」たちの楽しいデザインが使用されています。

アクリルキーホルダー

価格:770円(税込)

種類:ランダム7種

春色カラーを基調にしたアクリルキーホルダー。

お花見やアニバーサリーデザインなど全7種類から、どの柄が出てくるかは、開封するまでのお楽しみです☆

缶バッジ

価格:605円(税込)

種類:ランダム7種

カラフルなチェック柄で登場する、ラウンドタイプの缶バッジ。

お友だちの「さゆりちゃん」や「おたまろ」「イタロー」も一緒です☆

アクリルミニフィギュア

価格:990円(税込)

種類:ランダム6種

デスクや小棚など、ちょっとしたスペースに飾れるミニフィギュア。

40周年を「ハンギョドン」と一緒にお祝いできる、アニバーサリーにぴったりなグッズです。

クッションキーホルダー

価格:1,210円(税込)

ふわふわのクッション素材が使用されたキーホルダーもラインナップ。

40周年のロゴが入ったケーキの被り物をつけた「ハンギョドン」がプリントされています。

クリアポーチ

価格:1,540円

カフェのテーマアートをプリントしたクリアポーチ。

満開の桜の下でお花見をする「ハンギョドン」たちがかわいい☆

ミニタオル

価格:1,430円(税込)

「ハンギョドン」カラーで仕上げられた、普段使いにぴったりなミニタオル。

「ハンギョドン」たちの様々な仕草やポーズが楽しめます。

マグカップ

価格:1,980円(税込)

デイリーに活躍してくれる、ティータイムのお供にぴったりなマグカップ。

「ハンギョドン」たちの線画アートを使用した、大人かわいいドリンクウェアです。

桜舞い散る木の下で、「ハンギョドン」たちと一緒にお花見をしているシーンをイメージしながら、春を感じる桜色のメニューが堪能できるカフェ。

2025年3月6日からの東京会場を皮切りに4都市にて開催される「ハンギョドン」40周年記念カフェ「HANGYODON CAFE 〜40th Anniversary〜」の紹介でした☆

