¡Ø¥¸¥å¥Ë¥¢CHANNEL¡ÙÁ´ÍËÆü¤Î¹¹¿·µÙ»ß¡ÖÉ¬¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¸¥å¥Ë¥¢CHANNEL¡Ù¤¬¡¢12Æü¤Ë¹¹¿·¡£Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¡¢¥¢¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¸¥å¥Ë¥¢CHANNEL¡ÙÁ´ÍËÆü¤Î¹¹¿·µÙ»ß¤òÊó¹ð
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²ÐÍË¤Ï´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¿åÍË¤Ï¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡¢ÌÚÍË¤ÏLil¤«¤ó¤µ¤¤¡¢¶âÍË¤Ï7 MEN »ø¡¢ÅÚÍË¤ÏÈþ ¾¯Ç¯¡¢ÆüÍË¤ÏHiHi Jets¤È¤¤¤¦ÉÛ¿Ø¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆ°²è¤Ç¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ìÅÙ¡¢¤ª»þ´Ö¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤·¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢CHANNEL¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢É¬¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡Ö2·î12Æü¤è¤ê¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢CHANNEL¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÍËÆü¤Î¹¹¿·¤òµÙ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢ºÆ³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¸¥å¥Ë¥¢CHANNEL¡ÙÁ´ÍËÆü¤Î¹¹¿·µÙ»ß¤òÊó¹ð
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²ÐÍË¤Ï´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¿åÍË¤Ï¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡¢ÌÚÍË¤ÏLil¤«¤ó¤µ¤¤¡¢¶âÍË¤Ï7 MEN »ø¡¢ÅÚÍË¤ÏÈþ ¾¯Ç¯¡¢ÆüÍË¤ÏHiHi Jets¤È¤¤¤¦ÉÛ¿Ø¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆ°²è¤Ç¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ìÅÙ¡¢¤ª»þ´Ö¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤·¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢CHANNEL¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢É¬¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡Ö2·î12Æü¤è¤ê¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢CHANNEL¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÍËÆü¤Î¹¹¿·¤òµÙ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢ºÆ³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£