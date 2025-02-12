¿ì·ß¼òÂ¤ ¥¯¥é¥Õ¥ÈÀ¶¼ò¥·¥ê¡¼¥º¤Ë2ÉÊ °û¿©Å¹¤â»ëÌî
¿ì·ß¼òÂ¤¤ÏºòÇ¯È¯Çä¤·¤¿¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖTOSAGURA Craft series¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ2ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ì·ß¤é¤·¤¤À½Ë¡¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¸¶ÎÁ¤äÀºÊÆÊâ¹ç¡¢¹ÚÊì¤Ê¤É¤òÊÑ²½¤µ¤»¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¥Ç¡¼¥¿´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆüËÜ¼ò¤òÌÏº÷¤·À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
Âè2ÃÆ¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ÍClear¡×¤ÏÈ¬È¿¶Ó¤È¹âÃÎ¹ÚÊì¤ò»È¤¤¡¢Äã²¹¤ÇÈ¯¹Ú¡£¥¯¥ê¥¢¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ë»ÀÌ£¡¢¥¤¥Á¥´¤ä¥á¥í¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¶ã¾ú¹á¤¬ÆÃÄ§¡£
Âè3ÃÆ¤Î¡Ö¤È¤Mild¡×¤ÏÅÚº´Îï¤Ë¹âÃÎ¹ÚÊì¤È¼«¼Ò¹ÚÊì¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£²º¤ä¤«¤Ç¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¿§¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¼Ô¤Ï¡ÖÅ·¿§¡Ê¤¢¤Þ¤¤¤í¡Ë¡×¡¢¸å¼Ô¤Ï¡Ö¼ëºí¿§¡Ê¤È¤¤¤¤í¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿§¤ò»È¤¦¡£
ºòÇ¯7·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Âè1ÃÆ¡ÖÁóLight¡×¤Ï¡¢È¯Çä¤·¤¿2000ËÜ¤¬¤Û¤Ü´°Çä¡£º£²ó¤Î2ÉÊ¤Ï720㎖¡Ê1870±ßÀÇ¹þ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢1800㎖¡Ê3740±ßÆ±¡Ë¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö°û¿©Å¹¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤Ë°ì¾£ÉÓ¤âÂ·¤¨¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£