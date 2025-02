「おしゃれすぎる」

俳優の永野芽郁さんは2月11日、自身のInstagramを更新。整った美しい横顔を披露しました。永野さんは「Beauty of the year2025 今年が第一回目!!」と、「Beauty of the year」に選出されたことを報告しました。「今年が第一回目!!」とのことで、「嬉しい!ありがとうございます!」と喜びを爆発させています。投稿に載せた3枚の写真の1枚目では、美しい横顔を披露。まさに「Beauty」にふさわしい横顔です。

「第41回ベストジーニスト」受賞

コメントでは、「芽郁ちゃん受賞おめでとう〜バレンタインのネイル可愛い」「芽郁ちゃんはほんとに誇りでしかないです」「お顔も内面も美しい芽郁ちゃんにぴったりの賞」「おしゃれすぎる」「初代すごすぎる」「初代女王素晴らしい」「スゴいです、最高のBeauty、芽郁ちゃん」と、祝福と称賛の声が上がりました。今回、美しい顔を披露した永野さんですが、2024年11月14日の投稿では「第41回ベストジーニスト」の受賞を報告。スタイル抜群の全身ショットを1枚公開しています。顔だけでなく、スタイルも素晴らしい永野さんの今後の活躍も楽しみですね!(文:橋酒 瑛麗瑠)