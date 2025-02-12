¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¡¢±ê¾å¤ÎÃæÄ®·»Ëå¤òÈãÈ½¡¡¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð¤ß¤ó¤ÊËº¤ì¤ë¤À¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¡©¡×
¸µÌÂÏÇ·ÏYouTuber¤Î¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¤µ¤ó¤¬2025Ç¯2·î11Æü¤ËX¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î´ÙË×»ö¸Î¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿2¿ÍÁÈ¿Íµ¤YouTuber¤Î¡ÖÃæÄ®·»Ëå¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¯¿®¤µ¤»¤ë¾ì½ê¤òÍ¿¤¨¤¿¤é¥À¥á¤À¡×
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÄ®·»Ëå¤¬2Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤ÎÈ¯¸À¡£Ëå¤ÎÃæÄ®°½¤µ¤ó¤¬À¸³è¤ÎÃæ¤Ç»ö¸Î¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆ»Ï©¤È¤«¤âºÇ¶á¤À¤ÈÍî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢·ê¤¬³«¤¤¤ÆÍî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤Æ......¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÉÃ¤Ç»à¤ó¤À¤é¤ª¤â¤í¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã·êÍî¤Á¤Æ»à¤ó¤À¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1·î28Æü¤Ëºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¸©Æ»´ÙË×»ö¸Î¤Ç¤Ï´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤Î°ÂÈÝ¤¬Ì¤¤ÀÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢ÉÔ¶à¿µ¤À¤È¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¡¢8Æü¤ËYouTubeÆ°²è¤ÇÈ¯¸À¤ò¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ø¤º¤Þ¤µ¤ó¤ÏX¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¼ÕºáÆ°²è¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖYouTuber¤Î¼ÕºáÆ°²è¤ÏÉáÃÊ¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬¼è¤ì¤ë¤ó¤À¤·È¿¾Ê¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤ÈµêÃÆ¡£¡Ö¤É¤¦¤»¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð¤ß¤ó¤ÊËº¤ì¤ë¤À¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÉÔ¶à¿µ¤ÊÅÛ¤é¤Ç¤âÅÐÏ¿¼Ô¿ô170Ëü¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤éËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤Ø¤º¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ç¤â°ìÈÖ¤Î¸µ¶§¤Ï¤³¤ó¤ÊÅÛ¤é¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤YouTube¤À¡×¡ÖÈ¯¿®¤µ¤»¤ë¾ì½ê¤òÍ¿¤¨¤¿¤é¥À¥á¤À¡×¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÂ¦¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö´ÙË×»ö¸Î¤ÎÈï³²¼Ô¤òÓÞ¾Ð¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤¤¤Ä¤é¤ò±Êµ×¤ËÄÉÊü¤·¤ä¤¬¤ì¡×¤ÈÈãÈ½Åª¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉÔ¶à¿µYouTuber¤È¤ÎÍí¤ß¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×
¤½¤Î¸å¡¢¤Ø¤º¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÄø¡¢ÃæÄ®JP¤È¤Ï°ÊÁ°¤«¤é·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬Àä±ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÃæÄ®JP¤µ¤ó¤È¤ÎLINE¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï2021Ç¯12·î¤Ë½é¤á¤ÆÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë°§»¢¤È¡¢2022Ç¯1·î¤Î¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î°§»¢¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ø¤º¤Þ¤µ¤ó¤Ï11Æü¤Ë¡Öºë¶Ì¤Î·ï¤Ç¼Õºá¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤éSNS°úÂà¤·¤í¤è¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ê¡×¡Ö¥ì¥Ú¥¼¥ó´Ø·¸¤Ç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É±ï¤òÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×¤È°ìÊýÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ø¤º¤Þ¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡Öº£¤Î¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¤Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ¶à¿µYouTuber¤È¤ÎÍí¤ß¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤¬½ê°â¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÙèÙé¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¸µ¡¹¤Ø¤º¤Þ¤âÌÂÏÇ·Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤¤¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡×
¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£