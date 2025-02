ドナルド・トランプ大統領がアメリカ南部にあるメキシコ湾の呼称を正式に「アメリカ湾」へ変更すると発表しました。これを受けて、GoogleはGoogleマップの表記をアメリカ湾に改名しましたが、Appleも追随して純正の「マップ」アプリでの表記を「アメリカ湾」に変更すると報じられています。Apple Maps App Renames Gulf of Mexico as Gulf of America (AAPL) - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-11/apple-is-renaming-gulf-of-mexico-to-gulf-of-america-on-maps-appApple Maps plans to show 'Gulf of America,' following Google | TechCrunchアメリカ政府内務省は2025年1月24日に、アメリカ南部の「メキシコ湾(Gulf of Mexico)」を「アメリカ湾(Gulf of America)」に改称すると発表。これを受けてGoogleは「政府による公称が変更された場合、Googleマップにも名前の変更を適用する」という慣行に従い、名称変更を反映させると発表しました。Googleマップが「アメリカ湾」へ表記を変更、ただしメキシコでは「メキシコ湾」表記を継続 - GIGAZINEGoogleマップがすぐに変更の対応を発表したのに対し、Appleはすぐに従わなかったため、共和党の連邦議会議員からは批判の声も挙がっていたとのこと。たとえば、共和党のグレッグ・ステューブ下院議員はFacebookに「Googleマップはアメリカ湾にアップデートしました。Appleはまだメキシコ湾のままだ」と、Appleの姿勢を非難するコメントを投稿していました。これを受けてか、AppleはmacOSやiOSに提供する「マップ」でも、2025年2月11日からアメリカのユーザー向けにメキシコ湾の名称を「アメリカ湾」に変更しています。また、Apple関連の情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者によれば、Appleは間もなく世界中の全ユーザー向けにもこの変更を展開すると述べたとのこと。ガーマン記者は「トランプ大統領が勝利して以来、Appleのティム・クックCEOやAlphabetのサンダー・ピチャイCEOなど、テクノロジー企業の幹部が、就任式を含むさまざまなイベントに同氏とともに出席しています」と、GoogleやAppleがトランプ政権にすり寄っている姿勢を指摘しました。なお、大手地図サービスには他に、Microsoftが提供する「Bingマップ」と「MapQuest」がありますが、いずれも記事作成時点ではメキシコ湾の名称を変更していません。