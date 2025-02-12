Ä¹½÷¤ß¤Ã¤¿¤ó¤¬ºÍÇ½³«²Ö¡© ÎÁÍý¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Ì¼¤ËÊì¤Î»×ÏÇ¤¬¡Ä!?¡Ú¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²È¤¬¹¥¤¡Á¤ª¤Ã¤È¤¥¤ó¤È¤ß¤Ã¤¿¤ó¤È»ä¡Á Âè138ÏÃ¡Û
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£½ÂÃ«¤Ç¤¹¡£
Ä¹½÷¤ß¤Ã¤¿¤ó¤¬ÎÁÍý¤Î³Ú¤·¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Íñ¾Æ¤¤¯¤é¤¤¤Î´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â¤ä¤±¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡£¥à¥é¤â¤Ê¤¯¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤è¤êÁ´Á³¾å¼ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤È¤¢¤ëÆü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Æ¡£
¤ß¤Ã¤¿¤ó¤¬¡Ö¤³¤ìÇã¤Ã¤Æ¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸üÍÈ¤²¡ª
¾®³ØÀ¸¤¬´î¤ó¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤È¤¤¤¦¤«¤½¤â¤½¤â¤ß¤Ã¤¿¤ó¤Ï¿©¤ï¤º·ù¤¤¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¸üÍÈ¤²¤â¸«¤¿ÌÜ¤Ç¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä
Ê¹¤¯¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿ÎÁÍý¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¤¤ä¡¢ÎÁÍý¤ÎÎÏ¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Ð¹¥¤·ù¤¤¤â¸º¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ï¤è¤¯¤ÐÍ¼ÈÓ¤È¤«¤âºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡Ä
ÎÁÍýÍÍ¡¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î!!
¤È¡¢¼è¤é¤ÌÃ¬¤ÎÈé»»ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¯¡¢¤ß¤Ã¤¿¤ó¤Ïºî¤ê¤¿¤¤»þ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¿¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î»þ¤ß¤Ã¤¿¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸üÍÈ¤²¤ÎÎÁÍý¤Ï¡¢¸üÍÈ¤²¤ËÊÒ·ªÊ´¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤«¤é¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤¢¤éÉÔ»×µÄ¡ª¡¡³°¤¬¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤â¤É¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
(½ÂÃ«¤µ¤¨¤é)
Ä¹½÷¤ß¤Ã¤¿¤ó¤¬ÎÁÍý¤Î³Ú¤·¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Íñ¾Æ¤¤¯¤é¤¤¤Î´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â¤ä¤±¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡£¥à¥é¤â¤Ê¤¯¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤è¤êÁ´Á³¾å¼ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤È¤¢¤ëÆü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Æ¡£
¤ß¤Ã¤¿¤ó¤¬¡Ö¤³¤ìÇã¤Ã¤Æ¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸üÍÈ¤²¡ª
¾®³ØÀ¸¤¬´î¤ó¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤È¤¤¤¦¤«¤½¤â¤½¤â¤ß¤Ã¤¿¤ó¤Ï¿©¤ï¤º·ù¤¤¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¸üÍÈ¤²¤â¸«¤¿ÌÜ¤Ç¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä
¤¤¤ä¡¢ÎÁÍý¤ÎÎÏ¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Ð¹¥¤·ù¤¤¤â¸º¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ï¤è¤¯¤ÐÍ¼ÈÓ¤È¤«¤âºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡Ä
ÎÁÍýÍÍ¡¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î!!
¤È¡¢¼è¤é¤ÌÃ¬¤ÎÈé»»ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¯¡¢¤ß¤Ã¤¿¤ó¤Ïºî¤ê¤¿¤¤»þ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¿¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î»þ¤ß¤Ã¤¿¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸üÍÈ¤²¤ÎÎÁÍý¤Ï¡¢¸üÍÈ¤²¤ËÊÒ·ªÊ´¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤«¤é¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤¢¤éÉÔ»×µÄ¡ª¡¡³°¤¬¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤â¤É¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
(½ÂÃ«¤µ¤¨¤é)