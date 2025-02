【MLB 東京シリーズ】開催期間 プレシーズンゲーム:3月15日・16日オープニングゲーム:3月18日・19日

イラストレーター・ナガノ氏によるアニメ/マンガ作品「ちいかわ」と米国の「メジャーリーグベースボール(MLB)」のコラボレーションが本日2月12日に発表された。

今回のコラボレーションは、3月15日より19日にかけて「MLB 東京シリーズ」が開催されることを記念したもの。今回公開されたイラストには、ロサンゼルス・ドジャースとシカゴ・カブス、MLB審判のユニフォームを着たちいかわたちが描かれている。

「ロサンゼルス・ドジャース」は大谷翔平選手や山本由伸選手、佐々木朗希選手が在籍しており、「シカゴ・カブス」には鈴木誠也選手と今永昇太選手が在籍。コラボの詳細は明かされておらず、今後の続報が期待される。

(C)nagano / chiikawa committee

(C)2024 MLB. Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.