「ちいかわ」×「MLB」コラボ決定！ ちいかわたちがドジャースやカブスのユニフォームを着る
【MLB 東京シリーズ】
開催期間 プレシーズンゲーム：3月15日・16日
オープニングゲーム：3月18日・19日
(C)nagano / chiikawa committee
開催期間 プレシーズンゲーム：3月15日・16日
オープニングゲーム：3月18日・19日
イラストレーター・ナガノ氏によるアニメ/マンガ作品「ちいかわ」と米国の「メジャーリーグベースボール（MLB）」のコラボレーションが本日2月12日に発表された。
今回のコラボレーションは、3月15日より19日にかけて「MLB 東京シリーズ」が開催されることを記念したもの。今回公開されたイラストには、ロサンゼルス・ドジャースとシカゴ・カブス、MLB審判のユニフォームを着たちいかわたちが描かれている。
「ロサンゼルス・ドジャース」は大谷翔平選手や山本由伸選手、佐々木朗希選手が在籍しており、「シカゴ・カブス」には鈴木誠也選手と今永昇太選手が在籍。コラボの詳細は明かされておらず、今後の続報が期待される。
＼⚾️ちいかわ×MLB TOKYO SERIES 2025⚾／#ちいかわ と #MLB のコラボが決定🙌- ちいかわグッズ公式 (@chiikawa_kouhou) February 12, 2025
ユニフォーム姿のちいかわたちのグッズが多数登場✨
詳細は後日お知らせいたします！ pic.twitter.com/8pficobusK
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