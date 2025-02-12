¾®Ìî·ú¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤Ï16¡ó¸º±×¤ÇÃåÃÏ
¡¡¾®Ìî·ú <7414> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î12Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ15.9¡ó¸º¤Î51.9²¯±ß¤Ë¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î65²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï79.9¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î71.2¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ39.8¡ó¸º¤Î13²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ23.5¡ó¸º¤Î13.9²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î2.6¡ó¢ª2.0¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ39.8¡ó¸º¤Î13²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ23.5¡ó¸º¤Î13.9²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î2.6¡ó¢ª2.0¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹