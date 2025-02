Appleのオーディオ機器ブランドである「Beats by Dr. Dre」が、アーティスト向けに完璧な着け心地を追求したワイヤレスイヤホン「Powerbeats Pro 2」を発売しました。約1000人のアスリートを対象に、1500時間以上の徹底したテストを実施することで、完璧なフィット感を実現しており、運動時の心拍数を測定することができる心拍数モニタリング機能や、アクティブノイズキャンセリング機能なども備えています。

Powerbeats Pro 2 - ハイパフォーマンスイヤフォン - エレクトリックオレンジ - Apple(日本)https://www.beatsbydre.com/jp/earbuds/powerbeats-pro-2Powerbeats Pro 2 - スポーツ&ランニング用ワイヤレスイヤーバッド - Beatshttps://www.beatsbydre.com/jp/earbuds/powerbeats-pro-2Powerbeats Pro 2がどんなワイヤレスイヤホンになっているのかは、以下の動画を見るとよくわかります。Behind the Design of Powerbeats Pro 2 I Beats - YouTubePowerbeats Pro 2は完璧なフィット感を求め、徹底したテストと改良を重ねたワイヤレスイヤホンです。約1000人のアスリートを対象に、1500時間以上の徹底したテストを実施し、最高のフィット感を追及。前モデルのPowerbeats Proよりも20%も軽量化することに成功しています。耳に引っ掛けるイヤーフック部分には、マテリアルデザインにおいて優れた形状記憶と柔軟性で知られる、超軽量のニッケルチタン合金を採用。耳の中に入れるイヤーピースのサイズは5つも用意されているため、どんな耳の形をしているユーザーでもピッタリな着け心地のものを探すことができます。続いて、Powerbeats Pro 2の音質について。Powerbeats Pro 2ではAirPods Pro 2と同じApple H2チップを搭載しており、これがPowerbeats Pro 2の数々の先進的な機能を実現しています。なお、もちろんAppleデバイスだけでなく、AndroidデバイスでもPowerbeats Pro 2は利用可能です。アダプティブイコライゼーションは、内向きのマイクを使って継続的にユーザー耳の形状を把握してくれます。これにより、リスニング体験を最適化することが可能。この先進的なテクノロジーは、イヤホンの装着状態に基づき、ユーザーの耳に届く音を測定します。音楽の周波数を調整することで、カスタマイズされたクリアなサウンドを届けてくれるとのこと。アクティブノイズキャンセリング(ANC)にも対応しており、トレーニングなどに集中したい際にANCをオンにすれば、「これまでで最も優れたノイズキャンセリングを体験できる」とのこと。外部音取り込みモードもあるので、屋外をランニングする際などに使用しても、周囲の音を聞き逃す心配はありません。トレーニングのパフォーマンスデータをリアルタイムで知るため、Powerbeats Pro 2には高精度の心拍数モニタリングセンサーが搭載されています。センサーは本体の黒色部分にあります。LED光学センサーが毎秒100回以上のパルスを発することで、血流を測定。そして耐久性について。左右のイヤホンは1回の充電で最大10時間の音楽再生が可能。さらに、ワイヤレス充電ケースがあれば再生時間は最大45時間にまで伸びます。また、独自の急速充電機能であるFast Fuelにより5分の充電で再生時間1.5時間分の充電が可能です。ワイヤレス充電ケースは前モデルのものから33%も小型化しています。さらに、ワイヤレス充電ケースをワイヤレス充電することも可能です。IPX4等級の耐汗耐水性能を有しているため、雨や雪、暑さの中でのハードワーク時にも装着できます。レブロン・ジェームズ、リオネル・メッシ、大谷翔平というスポーツ界のスーパースター達がPowerbeats Pro 2を装着して登場する宣伝動画も公開されています。3人のこれまでの偉業をサッと振り返るような内容になっており、各選手のファンやスポーツ好きなら胸を熱くさせられるような内容です。The new Powerbeats Pro 2 with Heart Rate Monitoring for workouts I Ft. LeBron, Messi and Ohtani - YouTube