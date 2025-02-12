»³ÅÄ¥í¡¼¥é¡¢É×¡¦»³ÅÄ¾Ï¿ÎÁª¼ê¤È¡È¥¥¹¡É¼Ì¿¿¡Ö¥º¡¼¥à¤·¤¿ ¾Ð¡×¡Ö¤¤ã¡¼¡¼¡¼¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¡×
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤Î»³ÅÄ¾Ï¿ÎÁª¼ê¡Ê39¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄ¥í¡¼¥é¡Ê36¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»³ÅÄÁª¼ê¤È¡È¥¥¹¡É¤ò¤¹¤ë¥é¥Ö¥é¥ÖÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥º¡¼¥à¤·¤¿ ¾Ð¡×¡È¥¥¹¡É¼Ì¿¿¸ø³«¤Î»³ÅÄ¥í¡¼¥é¡õ»³ÅÄ¾Ï¿ÎÁª¼êÉ×ºÊ
¡¡¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¤òË¬¤ì¤¿¥í¡¼¥é¤Ï¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£»³ÅÄÁª¼ê¤È¤Î¡È¥¥¹¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥º¡¼¥à¤·¤¿ ¾Ð¡×¡Ö¤¤ã¡¼¡¼¡¼¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¡×¡Ö¤³¤ì¤¬°¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤¡¡¼¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄÉ×ºÊ¤Ï2015Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢16Ç¯9·î¤ËÃË»ù¡Ê¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¡Ë¤È½÷»ù¡Ê¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ë¤ÎÁÐ»Ò¡¢20Ç¯9·î¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¡Ê¤ë¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢22Ç¯9·î¤ËÂè4»Ò»°½÷¡Ê¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¢¨¤¹¤Ù¤Æ°¦¾Î
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥º¡¼¥à¤·¤¿ ¾Ð¡×¡È¥¥¹¡É¼Ì¿¿¸ø³«¤Î»³ÅÄ¥í¡¼¥é¡õ»³ÅÄ¾Ï¿ÎÁª¼êÉ×ºÊ
¡¡¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¤òË¬¤ì¤¿¥í¡¼¥é¤Ï¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£»³ÅÄÁª¼ê¤È¤Î¡È¥¥¹¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥º¡¼¥à¤·¤¿ ¾Ð¡×¡Ö¤¤ã¡¼¡¼¡¼¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¡×¡Ö¤³¤ì¤¬°¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤¡¡¼¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄÉ×ºÊ¤Ï2015Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢16Ç¯9·î¤ËÃË»ù¡Ê¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¡Ë¤È½÷»ù¡Ê¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ë¤ÎÁÐ»Ò¡¢20Ç¯9·î¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¡Ê¤ë¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢22Ç¯9·î¤ËÂè4»Ò»°½÷¡Ê¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¢¨¤¹¤Ù¤Æ°¦¾Î