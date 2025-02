Geminiが地図も動画もアシスタント。

毎日飛び込んでくるAIニュースですが、次はGoogle(グーグル)のターンです。GoogleがGeminiの進化版「Gemini 2.0」を発表しました。さらにそれ単体ではなく、Gemini2.0で複数のモデルを展開。Gemini 2.0 Pro / Gemini 2.0 Flash / Gemini 2.0 Flash-Lite が公開されました。

Gemini 2.0では、Googleマップ、YouTube、検索などのGoogleアプリとも連携可能ということで、それぞれの機能と実際にどう使えるのかをこちらでご紹介します。DeepSeek(ディープシーク)の動きを踏まえて、Googleが対抗したのでは…と見られている新Geminiは力はいかに。

これまでで最も優れたコーディング性能と複雑なプロンプトへの対応能力を備えています。とにかく一番賢いモデルを使いたい方へ。現在はGoogle AI Studio、Vertex AI、Geminiアプリ(Gemini Advancedユーザー向け)に公開されています。

日常的なタスクをサポート 改良された「Gemini 2.0 Flash」は、Google AI StudioやVertex AIを通じてGemini API経由で一般公開されています。開発者はGemini 2.0 Flashを活用したプロダクションアプリケーションを構築できるようになっています。

これまでで最もコスト効率の高いモデルとしてリリースされました。Google AI StudioおよびVertex AIで開発者向けに提供されています。このモデルが特にDeepSeekを意識したと推測されています。

多段階の推論に適しているモデルです。YouTubeやGoogleマップ、Google検索における推論に使用します Flash ThinkingはGoogleマップ、YouTube、検索などのGoogleアプリとも連携可能なモデルです。

Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental with apps ではGoogleマップとYouTube動画を含めた推論ができるようになっています。Googleマップ、YouTubeをアウトプットに求めるプロンプト(指示文)を入力することで、どのくらいの精度でGeminiが答えてくれるかを検証したいと思います。

まず最初のプロンプトは、Googleマップを活用してほしいという意図で次の内容を送信します。

「神保町周辺でカレーが食べられるお店を探してください」

アウトプットと共にピンを刺した地図も合わせて添付してくれました。意図をしっかりとくみとってくれています。もちろんピンをクリックすると、そのお店の名前も表示してお店のGoogleマップを開くことができます。これは抽象的な指示でもかなり高精度で返してくれました。

次のプロンプトは、関連してそのお店に関する動画を探してもらうことにしました。プロンプトは次の通り。

「今ピックアップしてくれたお店を紹介したYouTube動画を見せてください 」

謎のアラビア語?も出力されましたがこれはひとまずスルーして…先ほどピックアップしてくれたお店ごとにYouTube動画を検索して動画タイトルと動画の概要を一言添えてくれています。各動画のリンクもしっかり配置してくれていて、気になった動画をすぐにチェックすることもできます。これは優秀。

最後に難関の検索とGoogleマップとYouTube動画を組み合わせたプロンプトをGeminiにお願いしてみます。お願いするのはアニメのロケ地を巡る「聖地巡礼」。これは人が検索してあたりをつけるのもやや難易度が高いので、Geminiとはいえ難しそうですがものは試し…挑戦してみましょう。

ある程度ネット上に情報のある『君の名は。』でどうでしょう。プロンプトは以下です。

「映画『君の名は。』の聖地巡礼ツアーをしたいので、聖地になった場所を検索してください。その場所をマップとしてリストアップしてください。そして、その場所のYouTube動画をピックアップしてください」

ユーザーのリクエストにお応えして、映画『君の名は。』の聖地巡礼地を検索しました。聖地となった場所は以下の通りです。

須賀神社場所: 東京都新宿区須賀町概要: 映画の重要なシーンに登場する階段がある神社です。四ツ谷駅周辺場所: 東京都新宿区概要: 瀧と三葉がすれ違うシーンのモデルとなった場所です。新宿警察署裏場所: 東京都新宿区概要: 瀧が友人と待ち合わせるシーンに登場する場所です。代々木駅周辺場所: 東京都渋谷区概要: 瀧の通学路のモデルとなった場所です。信濃町駅周辺場所: 東京都新宿区概要: 瀧と奥寺ミキがデートをするシーンに登場する場所です。東京ビッグサイト場所: 東京都江東区概要: 作中に登場するイベント会場のモデルとなった場所です。飛騨古川駅場所: 岐阜県飛騨市古川町概要: 三葉が住む糸守町の駅のモデルとなった場所です。気多若宮神社場所: 岐阜県飛騨市古川町概要: 糸守町の神社のモデルとなった場所です。古川祭会館場所: 岐阜県飛騨市古川町概要: 糸守町の祭りが行われる場所のモデルとなった場所です。これらの場所をまとめたGoogle マップはこちらです。https://maps.app.goo.gl/i8hZyNMSxT9666Sz8これらの聖地を巡るYouTube動画をいくつかご紹介します。

【君の名は。聖地巡礼】東京編【聖地巡礼PV】Your Name. Location in Tokyohttps://www.youtube.com/watch?v=K3-OG0Hw6vU概要: 東京都内の聖地を巡る動画です。須賀神社、四ツ谷駅周辺、新宿警察署裏などが紹介されています。【聖地巡礼】映画「君の名は。」聖地巡礼in飛騨https://www.youtube.com/watch?v=HgFaDwQD66Q概要: 岐阜県飛騨市の聖地を巡る動画です。飛騨古川駅、気多若宮神社、古川祭会館などが紹介されています。【4K】君の名は。聖地巡礼【岐阜県飛騨市】 location scouting of Your Name in Hida Gifu Japanhttps://www.youtube.com/watch?v=6gJlNPYe-zE概要: 飛騨市の聖地を4K映像で紹介する動画です。美しい映像で聖地の雰囲気を楽しめます。【聖地巡礼】君の名は。の聖地を巡ってみた!in東京https://www.youtube.com/watch?v=lnYYCxj65LI概要: 東京都内の聖地を実際に巡っている様子を紹介する動画です。聖地巡礼の雰囲気を体験できます。これらの情報と動画が、聖地巡礼ツアーの計画にお役に立てば幸いです。他に何かお手伝いできることがございましたら、お気軽にお知らせください。