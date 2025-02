キタンクラブから、mofusandとサンリオキャラクターズがコラボしたカプセルトイ「なりきりフィギュア3」が登場!

第1弾、第2弾ともに大好評! LINEスタンプやSNSで人気の「mofusand×サンリオキャラクターズ」のフィギュア第3弾が登場です!

カプセルトイ「mofusand×サンリオキャラクターズ なりきりフィギュア3」(1回500円(税込)/全5種)は、全国のカプセルトイ売り場で2025年2月13日(木)から順次発売。

イラストレーター・ぢゅの氏が描く『mofusand』のにゃんこたちが、サンリオキャラクターズになりきるイラストを忠実に再現。にゃんこの肉球や毛並みなど細部にこだわりつつ、個性あふれるポーズでそれぞれの可愛らしさも余すところなく表現しています。

第3弾のキャラクターラインナップは、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、シナモロール、ポムポムプリン、KIRIMIちゃん.。360度どこから見てもきゅんとする可愛さです!

▲ポチャッコ

▲けろけろけろっぴ

▲シナモロール

▲ポムポムプリン

▲KIRIMI ちゃん.

【 商品概要 】

商 品 名:mofusand×サンリオキャラクターズ なりきりフィギュア3

価 格:1 回 500 円 (税込)/全 5 種

発 売 日:2025 年 2 月 13 日(木)

商 品 名:※地域により多少異なる場合がございます

サ イ ズ:約 39~53m

対象年 齢:15 歳以上

商品サイト :kitan.jp/products/mofusand_sanrio_narikiri3

版権表 記:©mofusand

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656500