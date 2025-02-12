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3/25¡¡(²Ð)¡¡Ä»¼è¸©¡¡ÊÆ»Ò AZTiC laughs
3/26¡¡(¿å)¡¡²¬»³¸©¡¡CRAZYMAMA KINGDOM
3/28¡¡(¶â)¡¡»³¸ý¸©¡¡RISING HALL
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5/5¡¡(·î¡¦½Ë¡Ë¡¡Ê¡²¬¸©¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì
5/7¡¡(¿å)¡¡Ä¹ºê¸©¡¡Be-7
5/8¡¡(ÌÚ)¡¡µÜºê¸©¡¡LAZARUS
5/10¡¡(ÅÚ)¡¡·§ËÜ¸©¡¡B.9 V1
5/12¡¡(·î)¡¡¼¯»ùÅç¸©¡¡Caparvo Hall
5/14¡¡(¿å)¡¡°¦ÃÎ¸©¡¡ÎÐÊ¸²½¾®·à¾ì
5/19¡¡(·î)¡¡´ôÉì¸©¡¡´ôÉì Ìø¥±À¥ANTS
5/22¡¡(ÌÚ)¡¡¿·³ã¸©¡¡NIIGATA LOTS
5/23¡¡(¶â)¡¡Ä¹Ìî¸©¡¡NAGANO CLUB JUNK BOX
5/27¡¡(²Ð)¡¡ÉÙ»³¸©¡¡SoulPower
5/28¡¡(¿å)¡¡ÀÐÀî¸©¡¡¶âÂôAZ
5/30¡¡(¶â)¡¡Ê¡°æ¸©¡¡HALL BEE
6/6¡¡(¶â)¡¡¹âÃÎ¸©¡¡CARAVAN SARY
6/7¡¡(ÅÚ)¡¡¹áÀî¸©¡¡festhalle takamatsu
6/9¡¡(·î)¡¡ÆÁÅç¸©¡¡club GRINDHOUSE
6/10¡¡(²Ð)¡¡°¦É²¸©¡¡WStudioRED
6/12¡¡(ÌÚ)¡¡ÂçÊ¬¸©¡¡DRUM Be-0
6/22¡¡(Æü¡Ë¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡ËÌ¸« ONION HOLL
6/24¡¡(²Ð¡Ë¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡ÂÓ¹ MEGA STONE
6/26¡¡(ÌÚ¡Ë¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡cube garden
6/28¡¡(ÅÚ¡Ë¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡È¡´Û CLUB COCOA
7/2¡¡(¿å)¡¡½©ÅÄ¸©¡¡½©ÅÄ Club SWINDLE
7/3¡¡(ÌÚ)¡¡»³·Á¸©¡¡¼òÅÄ MUSIC FACTORY
7/5¡¡(ÅÚ)¡¡Ê¡Åç¸©¡¡¤¤¤ï¤ club SONIC
7/6¡¡(Æü)¡¡µÜ¾ë¸©¡¡ÀÐ´¬ BLUE RESISTANCE
7/8¡¡(²Ð)¡¡´ä¼ê¸©¡¡¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹ back state
7/9¡¡(¿å)¡¡´ä¼ê¸©¡¡KESEN ROCK FREAKS
7/11¡¡(¶â)¡¡´ä¼ê¸©¡¡KLUB COUNTER ACTION µÜ¸Å
7/12¡¡(ÅÚ)¡¡ÀÄ¿¹¸©¡¡È¬¸Í ROXX
7/15¡¡(²Ð)¡¡²Æì¸©¡¡ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë
7/21¡¡(·îŽ¥½Ë¡Ë¡¡¼¢²ì¸©¡¡U¡ùSTONE
7/23¡¡(¿å)¡¡ÂçºåÉÜ¡¡¿´ºØ¶¶BIGCAT
7/24¡¡(ÌÚ¡Ë¡¡ÆàÎÉ¸©¡¡ÆàÎÉ»Ô EVANS CASTLE HALL
7/28¡¡(·î¡Ë¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¡THE LIVE HOUSE CHICKEN GEORGE
7/29¡¡(²Ð¡Ë¡¡ÏÂ²Î»³¸©¡¡OLDTIME
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