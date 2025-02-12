£±£²Æü¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¡¡ÀÑÀã¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¡È¤Ê¤À¤ì¡É¤ËÃí°Õ¡¡¹Åç
Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¹Åç»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¤Ï12Æü¡¢Àã¤¬¹ß¤ê¡¢ÀÑÀã¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡É¤Ê¤À¤ì¡É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°8»þ¤´¤í¤Î¹Åç»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°ì»þ¡¢Àã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Ë¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÂ¾¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤ë¤¿¤áÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤À¤ì¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½µ¤«¤é¤ÎÂçÀã¤Ç¡¢ÀÑÀã¤ÏËÌ¹ÅçÄ®È¬È¨¤Ç137¥»¥ó¥Á¾±¸¶»Ô¹âÌî¤Ç96¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤ÈÊ¿Ç¯¤ÎÌó2ÇÜ¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÂæ¤ÏÆîÉô¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ÈËÌÉô¤Ë¡É¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡É¤ò½Ð¤·¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯2·î12ÆüÊüÁ÷¡Û