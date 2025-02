東京ディズニーランドのクリッターカントリーにあるレストラン「グランマ・サラのキッチン」

ここは、クリッターで一番の料理の腕前をもつジャコウネズミのサラおばあちゃんのレストラン。

ゆったりと家庭的な雰囲気に包まれた大きなダイニングで、サラおばあちゃんおすすめのお料理をたっぷりと味わうことができます!

東京ディズニーランド「グランマ・サラのキッチン」2024年冬-2025年早春 グランドメニューまとめ

場所:東京ディズニーランド/クリッターカントリー

サービスタイプ:カウンターサービス

座席数:約480席

ほっこりと温かみのある雰囲気の店内では、サラおばあちゃん自慢の家庭料理を楽しむことができます☆

また、ディズニー・モバイルオーダー対象のレストランでもあるので、直接並ぶことなく東京ディズニーリゾート・アプリで、好きな場所・好きな時間にオーダーが可能。

今回は、そんな「グランマ・サラのキッチン」のグランドメニューを紹介していきます。

メインディッシュ

メインディッシュはワンプレートに盛り付けられた「シーフードアソートプレート」と「チキンアソートプレート」の2種類から選ぶことができます。

シーフードアソートプレート

価格:【単品】1,480円、【ソフトドリンクセット】1,760円

※セットのソフトドリンクはプラス440円で生ビールに変えることができます。

シーフードを使ったメニューが堪能できるシーフードアソートプレート。

帆立貝のドリア、エビのトマトソース、白身魚のフリッター、コールスロー、ミニトマトが一度に味わえます◎

チキンアソートプレート

価格:【単品】1,760円、【ソフトドリンクセット】1,480円

※セットのソフトドリンクはプラス440円で生ビールに変えることができます。

チキン尽くしのスタミナ満点なチキンアソートプレート。

プレートには、チキンのオーブン焼き、チキンカツ、チキンのカレークリームソース、ライスが盛り付けられ、様々なチキン料理を楽しめます☆

「シーフードアソートプレート」と「チキンアソートプレート」にはそれぞれプラス800円で、スーベニアランチョンマットを1つ付けることが可能。

仲良く手をつないでいる「ミッキーマウス」たちのアートが可愛いランチョンマットです!

※スーベニアランチョンマットを付けたメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

※スーベニアランチョンマット単品で購入することはできません

サイド

プレートとも相性の良いサイドメニューもラインナップ。

カップサラダ

価格:360円

ミニトマトやパプリカ、コーン、ブロッコリー、レタスなどの野菜がたっぷりと入ったカップサラダ。

ディズニーキャラクターデザインのカップで提供されます。

コーンチャウダー

価格:370円

温かいコーンチャウダー。

こっくり濃厚な味わいです☆

スパイシーハリッサソース

価格:110円

提供期間:2024年9月1日〜

※味の変化が楽しめます

※辛味が苦手な方はご注意ください

クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

ブラック麻辣ソース

価格:110円

提供期間:2024年9月1日〜

※味の変化が楽しめます

ピリッとしたしびれと辛さを感じるブラック麻辣ソース。

隠し味のトマトの旨味も感じられ、さらに口の中に花山椒の風味が広がります!

ガーリックシュリンプソース

価格:110円

提供期間:2024年9月1日〜

※味の変化が楽しめます

ハワイアングルメのガーリックシュリンプを再現したガーリックシュリンプソース。

お好みのメニューに付けると、味の変化を驚きとともに楽しめます。

お子様メニュー

お子様セットもあるので、家族でお食事を楽しめます。

お子様セット

価格:940円

8才以下のお子様におすすめのセット。

ハンバーグ、ソーセージ、ライス、カレー風味のホワイトソース、ブロッコリー、ニンジン、コールスロー、ミニトマト、さらにフルーツゼリーやアップルジュースもセットになっています☆

「お子様セット」には、プラス1,100円でミッキーシェイプが可愛いスーベニアプレートを1つ付けることができます。

※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

※スーベニア単品で購入することはできません

低アレルゲンメニュー

低アレルゲンメニューは、5大アレルゲン(小麦、そば、卵、乳、落花生)を原材料に使用していません。

低アレルゲンメニュー ベジタブルカレーライス

価格:820円

特定原材料8品目(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)および特定原材料に準ずるもの20品目 (アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、 さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)を使用していない メニューです。

国産米を使用しています。

低アレルゲンメニュー ベジタブルシチューライス

価格:820円

特定原材料8品目(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)および特定原材料に準ずるもの20品目 (アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、 さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)を使用していない メニューです。

国産米を使用しています。

ソフトドリンク

コーヒー 360円紅茶 360円アイスコーヒー 360円アイスウーロン茶 360円コカ・コーラ 360円オレンジドリンク 360円キリン ジンジャーエール 360円ミルク(紙パック) 190円

アルコールドリンク

キリン一番搾り生ビール 800円

「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー

2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、東京ディズニーランドで開催中のスペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」

「グランマ・サラのキッチン」でも、「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」にちなんだスペシャルメニューが登場しています!

スペシャルセット

価格:2,040円

提供期間:2024年12月26日 〜 2025年3月31日

オムライス、ロールキャベツと骨付きソーセージ添え モルネーソースとトマトソースストロベリーモンブランソフトドリンクのチョイス

色とりどりの食材を使った、ポップな盛り付けのオムライスのセット。

カラフルなトッピングが目をひくデザートは、中にベリーソースが入っています☆

また、プラス440円でセットのソフトドリンクを生ビールに変えることが可能。

さらに「スペシャルセット」にもプラス800円で、スーベニアランチョンマットを1つ付けることができます。

※スーベニアランチョンマットを付けたメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

※スーベニアランチョンマット単品で購入することはできません

ストロベリームース

価格:550円

提供期間:2025年1月14日 〜 2025年3月31日

いちごでいっぱいのスウィーツ「ストロベリームース」

カラフルなチョコスプレーが見た目にも食感にも、楽しいアクセントになっています。

「ストロベリームース」にはプラス1,200円でスーベニアカップを付けることも可能◎

スーベニアカップには、「ヴァネロペ」と「ミッキーマウス」をはじめとするディズニーの仲間たちの姿が描かれています!

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます

ラズベリーホイップサンド

価格:550円

提供期間:2025年1月14日 〜 2025年3月31日

ラズベリーのホイップとジャムを、チーズ風味の生地でサンドした「ラズベリーホイップサンド」

カラフルなチョコスプレーとマシュマロで、ポップなスウィーツの世界を表現☆

さらに、プラス1,200円でスーベニアプレートを付けることもできます。

スーベニアプレートはパステルカラーがキュートな四角い形で、「ヴァネロペ」や「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」の姿が描かれています。

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます

サラおばあちゃんの家庭料理がいただける癒しのレストラン。

東京ディズニーランド「グランマ・サラのキッチン」グランドメニューの紹介でした☆

