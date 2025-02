健康を気にしている人々の多くは、自分が食べるものの栄養価や種類に注意を払っていますが、「口から入った食べ物が胃腸を通過する速度」まで気にしている人は少ないかもしれません。オックスフォード大学のマイクロバイオーム研究センターで主任生物情報学者を務めるニック・アイロット氏が、食べ物が胃腸を通過する時間の大切さや、その時間を測定する方法について解説しています。How fast is your gut? The answer to this question is important to your health

https://theconversation.com/how-fast-is-your-gut-the-answer-to-this-question-is-important-to-your-health-248701◆胃腸による食べ物の消化人が食べ物をかみ砕いて飲み込むと、食べ物は胃でかくはんされると共に消化され、小腸でさまざまな栄養素が吸収され、大腸で水分や塩分が吸収されて、最終的に肛門から排せつされます。これらの消化管を通る食物の動きは蠕動(ぜんどう)運動と呼ばれており、腸内に生息する数兆もの細菌によってプロセスが部分的に制御されているとのこと。これらの腸内細菌が腸内に到達した食べ物から生成した代謝物は、人の免疫システムを強化し、腸の神経を刺激して蠕動運動を促し、食物を送り出すなどの役割を果たしています。アイロット氏は、「これらの細菌とその代謝物がなければ、私たちの腸は胃腸管を通じて食物を移動させることができなくなります。これにより、摂取した食物が蓄積され、便秘や不快感を引き起こす可能性があります」と解説しています。◆胃腸通過時間食物が口から入ってから大便として排せつされるまでの時間は「gut transit time(胃腸通過時間)」と呼ばれ、近年の研究では12時間〜73時間、平均して23〜24時間ほどだと推定されています。胃腸通過時間は腸内細菌叢(そう)や遺伝、食事といった要因の影響を受けており、長すぎても短すぎても問題があるとのこと。通常、腸内細菌は食物繊維をエサとして代謝物を産生していますが、胃腸通過時間が長すぎて食物繊維の到達に時間がかかり過ぎる場合、食物繊維の代わりにタンパク質をエサにします。エサが食物繊維からタンパク質に切り替わると、代謝物として有毒なガスが産生され、膨満感や炎症といった健康問題を引き起こす可能性があります。また、食物の移動が遅いと部分的に消化された食物が長期間小腸にとどまり、これが小腸細菌の過剰増殖や腹痛、吐き気、膨満感といった症状をもたらす場合があるそうです。一方、不安神経症や炎症性腸疾患(IBD)、過敏性腸症候群(IBS)などの疾患によって、胃腸通過時間が短くなってしまう場合もあります。胃腸通過時間が短いと、食物が腸内で十分な時間とどまることができず、栄養素や水分の吸収が妨げられ、結果として下痢や脱水状態につながる可能性があります。◆スイートコーンテスト胃腸通過時間は人間の健康に大きな影響を及ぼしていますが、自分の胃腸通過時間がわかるという人は少ないはず。そこでアイロット氏は、腸の運動性をチェックするための方法として、「スイートコーンテスト」というものを紹介しています。まず、7日〜10日ほどトウモロコシを食べない時期を設けてから、日付と時刻をメモした上で一握りのトウモロコシを粒のまま食べます。トウモロコシの外殻はセルロースと呼ばれる丈夫な繊維で構成されていますが、人体にはセルロースを分解する酵素や腸内細菌が存在しないため、最終的に形を保ったまま大便として排せつされます。トウモロコシを食べた後、大便のたびにトウモロコシの粒が含まれているかどうかをチェックし、もし粒が含まれていたら排せつした日時をメモします。そしてトウモロコシを食べた日時から排せつされた日時を照らし合わせることで、口から食べたものが排せつされるまでの時間がわかるというわけです。トウモロコシが排せつされるまで12時間未満だった場合は胃腸通過時間が短すぎであり、48時間以上かかる場合は胃腸通過時間が長すぎるといえます。もし胃腸通過時間が一貫して短いのであれば、根本的な原因を知るために医師の診察を受けた方がいいとのこと。一方、胃腸通過時間が一貫して長すぎるものの、膨満感や腹痛といった追加の胃腸症状がない場合、果物や野菜をもっと食べて腸内細菌のエサとなる食物繊維を増やし、もっとたくさんの水を飲み、運動してみることで改善する可能性があるとのこと。アイロット氏は、「バランスの取れた食事をとることで腸を動かし、健康に保つことができます」と述べました。