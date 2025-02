東京ディズニーランドでは、2025年4月8日(火)から6月30日(月)までの期間、スペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催!

ディズニーアンバサダーホテルの各レストランでも、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は、「チックタック・ダイナー」で提供される「スペシャルセット」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル/チックタック・ダイナー「ディズニー・パルパルーザ “ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” 」スペシャルメニュー

提供期間:2025年4月1日〜

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」

ディズニーアンバサダーホテルにある「チックタック・ダイナー」

1950年代のポップなダイナーをイメージした、大きな時計が特徴のデリカフェです。

そんな「チックタック・ダイナー」では、2025年4月1日から「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」をテーマにした「スペシャルセット」と「スペシャルドリンク」が提供されます!

ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”スペシャルセット

© Disney

価格:2,200円

提供期間:2025年4月1日〜6月30日

提供時間帯:ランチ/ディナー

マンゴーとタピオカのサンドウィッチソフトドリンクのチョイス※別途400円でソフトドリンクを「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”スペシャルドリンク」に変更できます。

※1日の提供数に限りがあります。

ぴょこんと飛び出た「ドナルドダック」の足形がインパクト抜群なサンドウィッチ。

もこもことしたフォルムがかわいいサンドウィッチで、マンゴーとタピオカの組み合わせが楽しい味わいです。

上からは水色のソースがかかり、カラフルなトッピングやロゴのプレートも添えられてとっても賑やか☆

ソフトドリンク、もしくはスペシャルドリンクと一緒にいただけます。

ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”スペシャルドリンク

価格:800円

提供期間:2025年4月1日〜5月15日

提供時間帯:ランチ/ディナー

アーモンドミルク、杏仁豆腐、マンゴータピオカ、マンゴーシロップ、アマレットシロップ、ホイップクリーム、ブルーパウダー

ランチとディナーの時間帯に提供される「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”スペシャルドリンク」

アーモンドミルクがベースのドリンクで、杏仁豆腐やマンゴータピオカの食感も楽しい!

マンゴーシロップとアマレットシロップの香りもよく、アクセントになっています。

「ドナルドダック」がモチーフになったキュートなメニュー。

ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」にて2025年4月1日より提供される「“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” 」スペシャルメニューの紹介でした☆

© Disney

※写真はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 足形やロゴがかわいい!ディズニーアンバサダーホテル/チックタック・ダイナー「ディズニー・パルパルーザ “ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” 」スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.